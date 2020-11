Máme radost z toho, že jezdí nejen děti z našeho křesťanského sboru, ale taky jejich kamarádi, spolužáci, bratranci a sestřenice a nesmím zapomenout ani na děti z Azylového domu a Dětského domova.

Složité přípravy letočního ročníku

Letos byly přípravy na Nivy daleko složitější a náročnější než minulé roky. Ze začátku jsme kvůli epidemii koronaviru vůbec nevěděli, jestli Nivy budou. Po průzkumu zájmu, poradě s hygienou a se správci Niv jsme se nakonec rozhodli tábor uspořádat. V praxi to znamenalo, že jsme na chatě nainstalovali desinfekci, tekuté mýdlo a papírové utěrky. Děti nemohly umývat nádobí, a tak se musela koupit myčka.

Táborové téma - Úsvit dějin neboli Počátky

Vedoucí desinfikovali chatu 3x denně a mezi kelímky na pití a ručníky musely být patřičné mezery. Jako táborové téma jsme zvolili „Úsvit dějin neboli Počátky“. V praxi to znamenalo, že jsme probírali příběhy o stvoření světa, příběh Adama a Evy, příběh o potopě, o babylonské věži a o Jobovi. Aby si děti příběh zapamatovaly, měli jsme před každým povídáním scénky, které jsou u všech vždycky velice populární.

Tento rok jsme měli možnost vytvořit 3D příběhy. V polystyrénu děti „dlabaly“ terén a pomocí barev, přírodních materiálů a figurek tvořily příběh. Tyto stoly s polystyrény zároveň sloužily k celotáborovému bodování. I když jsme povídali příběhy z Počátků, snažili jsme se dětem vysvětlit, co nám to může přinést pro dnešní dobu.

Došlo i na tolik oblíbený NivaCup

Děti byly rozděleny do 4 týmů po 7. První den si vyrobily vlajky a vymyslely názvy a pokřiky. Protože hygiena zakázala některé služby včetně kuchyně, museli jsme zvolit jiné bodované služby. Byly to: zprávy z Niv, tvoření příběhu, úklid chodby pouze za sucha, jídelna a technické služby. Kromě toho děti získávaly body za úklid spacáků a podobně. Do celotáborového bodování se započítávaly i různé soutěže jako například cesta za pokladem, netradiční olympiáda, střelecké odpoledne a jiné hry. Hráli jsme i 20. ročník velmi oblíbeného NivaCupu - turnaje ve fotbale, kde hrají kluci, holky i vedoucí.



Jeden den jsme dali kuchařkám volno, šli jsme na celodenní výlet a v přírodě u semetinského rybníka jsme vařili v kotlících bramborové guláše. A byly výborné. Nechyběly ani večerní táboráky s kytarou a noční hra, při které jsme letos pořádně zmokli.

Poděkování závěrem

Poslední den proběhlo vyhlášení pořadí týmů v celotáborovém bodování. Slavnostně se předaly diplomy, medaile z perníku a ceny. Děti si vyměnily dárky a před půlnocí se šlo spát, byly spokojené a my taky. Děkujeme všem rodičům a kamarádům za pomoc s táborem.

Autor textu: Péťa Řezníček