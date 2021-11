Děti se vydaly po Karafiátově stezce. Byly i na místě, kde se odehrává děj knihy

Čtenář reportér Čtenář





Dne 25. října 2021 se 3.C Základní školy Šafaříkova vydala do Velké Lhoty, kde působil a 20 let pobýval, farář a pedagog, Jan Karafiát. Děti se s ním seznámily skrze jeho knihu, kterou věnoval malým i velkým, a to Broučci. Ta možnost, že jsme se mohli podívat na místo, kde se odehrává děj knihy, byla pro děti okouzlující. Atmosféra kostela, místa samotného, kde jsme dočetli poslední kapitolu knihy už zůstane asi navždy v každém z nás.

Třeťáci šli po Karafiátově stezce. | Foto: Alena Malúšková