Davídek musí denně cvičit a zpevňovat tělo, aby měl správné návyky a neskončil na invalidním vozíčku. Je to velmi veselý, pohodový a bojovný chlapec. Který si i samotné předání symbolického šeku dokázal s úsměvem užít! Od ředitele kulturního střediska Karla Adamíka ještě dostal pohár, který se mu moc líbil. Davídku, maminko Anno a tatínku Víte, moc vám držíme palce!!!

Na první pohled David vypadá jako roční dítě, ve skutečnosti je mu ale tři a půl roku. Už od prenatálního věku to ale nemá vůbec jednoduché. Původní prognóza lékařů zněla, že se narodí mrtvý nebo brzy zemře, ale on příchod na svět zvládl. Ve čtvrtém měsíci mu diagnostikovali Achondroplazie (trpaslictví) a aby toho nebylo málo, přidali ještě hydrocefalus (porucha vstřebávání mozkomíšního moku), který se projevuje rychlým růstem hlavy. David proto musel v pěti měsících absolvovat operaci, během které mu lékaři do hlavičky voperovali VP shunt. Ten tuto tekutinu odvádí do dutiny břišní. Chlapeček byl však moc statečný a rychle se regeneroval. Je to prostě bojovný kluk, který se rád směje, miluje zvířátka a auta. V očích má mnoho čertíků, na jazyku mnoho otázek a v tělíčku mnoho energie, i když postupně dochází k poruše vývoje kostí a chrupavek. Davídek má viditelně kratší ruce a nohy, což způsobuje jejich křivení a potýká se také s výraznými problémy se zády. Postižení páteře a páteřního kanálu se u této diagnózy objevuje.

Tříletý David Lukša je další, kterého se MKS Holešov rozhodlo podpořit. Loni spolu s Holešovskou sportovní z.s. uspořádalo charitativní běh a pochod na podporu těžce nemocného Matyáška Urbana z Holešova. Výtěžek ze startovného tehdy činil rekordních 36 tisíc korun. V roce 2019 v rámci Dne zdraví se opět ve spolupráci s Holešovskou sportovní z.s. běželo za Centrum pro seniory Holešov a rok před tím za dětskou část ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.

Dana Podhajská