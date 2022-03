Úkolem čtvrťáčků bylo v první řadě odpovědět na to, co se jich kamarádi v dopisech ptali. V další části dopisů jsme se tentokrát soustředili na téma jídlo, žáci popisovali, co rádi nebo neradi jedí, kdy jedí která jídla atd. Dále napsali kamarádům o všem, co mají a nemají rádi – o sportech, zvířátkách, barvičkách, svých koníčcích a spoustě dalších témat. Někteří ještě zabrousili i na téma vánočních dárků nebo třeba právě prodělaného covidu-19.