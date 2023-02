Čtvrťáci z Šafařky prozkoumali jeskyni. A vydali se i na Hranickou propast

Ve škole v přírodovědě probíráme neživou přírodu, horniny a vlastnosti látek. A protože není nic lepšího, než věci vidět na vlastní oči, jeli jsme na exkurzi do Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Když jsme si odpočinuli, posvačili, vydali jsme se na Hranickou propast, která je neprozkoumaná, ale už teď se ví, že je nejhlubší na světě. Cesta a okolí je chráněná krajinná oblast. Je to krásné a zároveň respekt vzbuzující prostředí, ale určitě to stojí za zhlédnutí.

4.C byla v Teplicích nad Bečvou. | Foto: Školáci ze 4.C

Město jsme si prošli, ukázali si turistické cíle, značky, mapu, lázeňské okolí, a pak se vydali do jeskyně. Uvnitř byla teplota 14 stupňů nad nulou, což byla příjemná změna oproti venku, kde panoval jeden stupeň. Byla to jedním dechem krása – síň s koblížky, stalagmity, stalaktity či dokonce stalagnáty, nebo jezírka a gejzíry. Pán, který nás provázel, měl pěkné a zajímavé povídání o jeskyni, moc se nám to líbilo. Zajímavé byly průřezy kamenů, kde jsme mohli pozorovat postupný vznik horniny. Po návštěvě jeskyně jsme soutěžili. Dostali jsme vědomostní hádanky, které se týkaly jeskyně. Na nádraží jsme si zahráli hry, u kterých jsme se moc nasmáli. Exkurze se nám líbila a moc nás bavila. Měli jsme s sebou skvělý tým Jirku, pana Foltýna a paní učitelku. Žáci 4.C ze Základní školy Šafaříkova ve Valašském Meziříčí