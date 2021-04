Vdanou ženu v současnosti prozrazuje snubní prstýnek. V minulosti bylo znamení zadané ženy mnohem nápadnější, nosilo se totiž na hlavě. A na většině území Valašska to byl právě čepec

Stařenka ve svátečním čepci. Vidče 1962 | Foto: Se svolením Muzea regionu Valašsko

Od svatby až do konce života

Ženy ho obvykle dostávaly o svatbě při obřadu zvaném „čepení“, symbolizujícím změnu jejího stavu ze svobodné na vdanou. Tuto pokrývku hlavy už pak vdané ženy, ale také svobodné matky nosily k pracovním, všedním i svátečním příležitostem až do konce života nejen mimo dům, nevyšly bez ní ani na dvůr a vlasy mívaly čepcem zakryté často i v soukromí. Čepec se nasazoval na vlasy spletené do dvou copů a obtočené kolem hlavy, při odchodu z domu se na něho ještě nasazoval šátek. Odkládal se pouze v období smutku. Na Novém Hrozenkově chodily vdovy za rakví svého muže vždy bez čepce a nenosily ho pak i půl roku až rok.