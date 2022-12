Co nejvýš či co nejblíže. Školáci z Valmezu se zúčastnili lezeckého závodu

Tradiční lezecký závod určený pro amatéry a nadšence v Lipníku nad Bečvou měl letos 22. listopadu už svůj 23. ročník. I my jsme se opět zúčastnili. Soutěž probíhala v pěti věkových kategoriích (každá rozdělena na kluky a holky). Cílem je na dvou různě obtížných cestách dosáhnout na top (nejvyšší bod) a nebo se alespoň pokusit k němu dostat co nejblíže. Nejúspěšnější lezci na těchto dvou cestách postoupili do finále, které rozhodlo o konečném pořadí.

Vánoční pohár – lezecké závody. | Foto: Jiří Vološin

Atmosféra celého závodu jako každý rok byla příjemná a přátelská. Naši žáci v početně obsáhlé kategorii – 23 kluků - podali výborné výkony. A Martinovi Ondruškovi (8.A) se podařilo získat nádherné čtvrté místo. Poděkování patří našim žákům za reprezentaci školy a samozřejmě i organizátorům SVČ Lipník nad Bečvou. Už teď se těšíme na další ročník. Jiří Vološin, Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí