V místech, kde stála skupina stromů blíže k východnímu okraji plochy (tj. po levé straně sochy Panny Marie) byly opět zachyceny doklady potoka, který v zatím blíže neurčené době na rozhraní středověku a raného novověku protékal náměstím. Zde se však očividně rozléval do šíře a před svým pravděpodobným vyústěním do Mostní ulice vytvářel podmáčené, zřejmě částečně bažinaté okolí, které se místní obyvatelé dlouhodobě snažili eliminovat kamennými hrázkami a dřevěnými hatěmi, jak nám to dokládají archeologické nálezy z těsného okolí zkoumané plochy.

Odtok potoka z náměstí a jeho souvislost s mladší novověkou kanalizací, kterou očekáváme pod východní části náměstí, bude zřejmě hlavním tématem letošních archeologických výzkumů. O kanalizačním systému novověkého Valašského Meziříčí už máme několik informací, které pocházejí jednak z první etapy výzkumu náměstí a jednak ze starších výzkumů. Začátek kvadratické stoky, jenž je zhotovena z kamenných bloků a platní, byl nalezen na Poláškově ulici u České spořitelny. Kanalizace se dala vysledovat až k vyústění ulice do náměstí, kde končil stavební výkop. V linii stoky bylo vidět, jak se k hlavnímu „potrubí“ připojovaly odtoky jednotlivých domů, ale také bylo možné pozorovat konstrukční opravy a dobovou techniku haťování, sloužící zřejmě k celkové stabilizaci systému.

Je otázkou, zdali s kanalizací koexistoval i vodovod, protože výzkum náměstí potvrdil i dřevěné potrubí, které směřovalo ze zmiňované hrany náměstí k nalezené raně novověké fontáně. Odvod vody z této kašny byl řešen stejným způsobem, ale zachovalá část potrubí překvapivě nevedla zpátky přes náměstí k předpokládané stoce, ale na opačnou stranu k dnešní kavárně Tukan, kde byl zachycen výše uvedený potok. Konec potrubí se však nedochoval, takže nevíme, kde a jak odtok končil.

Pro hledání odpovědí na všechny tyto otázky bude klíčový výzkum v místě, kde do náměstí ústí ulice Mostní. Zde by se měla potkat kanalizace a případné další konstrukce, které následně pokračují touto ulicí k Bečvě s vyústěním do stále neurčeného potoka. Jejich vzájemné uspořádání na takto malém prostoru určitě nabídne důležitý dílek do skládačky o minulosti města Valašské Meziříčí.

Samuel Španihel, archeolog Muzea regionu Valašsko

