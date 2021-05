Trápíte se, že nemáte postavu dle svých představ? Blíží se léto, plavková sezona a vy se děsíte své pomerančové kůže, celulitidy a strií. Zkuste zdravější stravu a omezit nasycené tuky. Více o tucích v článku, za nějž děkujeme Pavlíně Podloučkové

Tuky usnadňují vstřebávání vitamínů | Foto: z webu pexels.com

V poradně jsem se často setkávala s tím, že mnoho klientů vyřazovalo ze stravování tuky. Když jsem se zeptala proč, odpověď byla rychlá a jednoduchá. Protože jsem jeden velký tuk. Mnoho lidí žije s představou, že když mají kila navíc tedy s vysokým podílem tuku, musí ho z jídla eliminovat na minimum, protože je pro tělo nebezpečným faktorem číslo jedna. Jak to tedy je? Opravdu jsou tuky tak nebezpečné, nebo to je pouhý mýtus? A jak to máte vy? Vyřazujete ze stravy tuky, abyste získali optimální váhu? Pojďme se na to podívat společně a trochu podrobněji.