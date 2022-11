Mlaskání žížal v naprostém tichu aneb Školáci si užili recyklohrátky

Výtěžek z koncertu ve výši necelých 15 tisíc korun putoval na konto Nadace pro policisty a hasiče, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní, nebo se v důsledku zranění potýkají s těžkým postižením. Německý big band to skutečně roztočil, publikum dokázal roztleskat a velmi milé byly také moderátorské vstupy paní Marlen Unterthiner, která k publiku promlouvala nejprve v němčině a poté stejná slova pronášela v češtině. Její německá čeština byla vtipná. Publikum informovala o tom, co bude následovat. Mezi největšími světovými šlágry tak zazněly skladby jako Little Brown Jug od Glenna Millera či The Girl from Ipandema Antonia Carlose Jobima.

OBRAZEM: Nastává sezona zimních hub. Znáte je a jejich využití?

Holešovská policejní škola spolupracuje s ředitelstvím Spolkové policie Německo v Mnichově již od roku 1992. Kooperace spočívá především v jazykovém a odborném vzdělávání policistů.

Dana Podhajská