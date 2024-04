V neděli 21. dubna 2024 se v Hošťálkové uskutečnil jubilejní 15. ročník šachového rapid turnaje Memoriál Jana Kováře. V letošním roce pořadatelé zaznamenali rekordní zájem účastníků, když za šachovnice usedlo 150 vyznavačů královské hry! V čele startovního pole rezonovalo jméno české šachové jedničky, legendy, úřadujícího mistra Evropy, velmistra Davida Navary.

GM David Navara v obležení diváků | Foto: Gabriela Jochcová

I přes velké ochlazení, které přineslo do Valašské vesnice sněžení a s tím spojené uzavření hlavního tahu z Bystřice pod Hostýnem do Hošťálkové, dorazilo v neděli ráno do místní Sokolovně rekordních 150 účastníků z Česka, Slovenska, Polska, ale také Litvy. Hnacím motorem, který překonal všechny sněhové nástrahy, bylo bezesporu lákadlo v podobě české šachové legendy Davida Navary. Lehce po deváté hodině proběhlo slavnostní zahájení za účasti starosty obce Petra Laštovici a také zástupce rodiny Kovářů, Milana Kováře.

,,Již od prvních minut turnaje šlo vidět, že na náš turnaj dorazila šachová legenda. Účastníci se s Davidem Navarou fotili, nechávali si na památku podepsat šachové suvenýry. Během partie se u první šachovnice vždy vytvořil velký shluk diváků, kteří s napětím sledovali každý tah velmistra Navary“, přibližuje šachovou atmosféru svátku ředitel turnaje Josef Bednařík.

Během devíti kol těžkých bojů utrpěl Navara porážku s polským Piesikem, který však hned v dalším kole nezvládl partii s mladým Mičou. Poslední deváté kolo se tedy na prvním stole utkal již právě zmiňovaný průběžně vedoucí hráč Beskydské šachové školy Frýdek-Místek Miča s nasazenou jedničkou Navarou.

,,Vyvrcholení turnaje, které by si přál snad každý pořadatel. Navara s Mičou hráli velmi vyrovnanou partii v posledním kole, kdy se oba hráči dostali až do takové fáze partie, kdy hráli na přídavku 2 vteřin za každý tah. V sále se jednalo o poslední partii turnaje, okolo šachovnice, na pódiu, ale také balkónech sledoval kdo mohl s napětím věžovou koncovku. Česká legenda, získala věž, ale soupeřův pěšec kráčí do dámy. Nakonec je však pomalý, David Navara v partii vítězí, což všichni přihlížející obměňují velkým potleskem,“ přibližuje atmosféru závěru turnaje ředitel akce.

Díky výhře v posledním kole se vítězem 15. ročníku Memoriálu Jana Kováře stal se ziskem 8 bodů velmistr David Navara. „Vítězství naší legendě přáli snad všichni v sále. Minutový aplaus při vyhlášení byl toho nefalšovaným důkazem. Děkujeme Davidu Navarovi za účast na našem vesnickém turnaji, která již neúprosně zůstane zapsána v turnajové historii. Závěrem ještě jednou gratulujeme.“, doplnil ředitel akce Bednařík.

Na druhém místě díky porážce v posledním kole skončil Marek Miča, který byl zároveň nejlepším juniorem turnaje, třetí místo vybojoval v těžké turnajové konkurenci Jakub Mařák ze Zlína. Nejlepší ženou turnaje se stala Zdeňka Vránová ze Starého Města. Vyhlašovány byly také kategorie napříč věkem. Do 18 let a 16 let dominoval polský Kamil Warchol, do 14 let Jan Stančík, do 12 let Václav Sochor a do desíti let Jakub Macharáček. V kategorii seniorů zaznamenal výborný výsledek Ivan Bartošek.

Letošním Memoriál byl zároveň hraný jako Krajský přebor v rapid šachu. Zde v kategorii mužů vybojoval skvělý výsledek již zmiňovaný Jakub Mařák, který se stal zároveň krajským přeborníkem juniorů, krajskou přebornicí se stala Zdeňka Vránová. Dorosteneckou kategorii vyhrál Michal Černý, domácím fanouškům udělala radost hráčka pořádajícího oddílu Věra Marie Krejčí, která obsadila první místo v kategorii do 16 let.

„Sláva vítězům, čest poraženým. Jménem celého oddílu bych chtěl poděkovat všem účastníkům, díky kterým proběhl jubilejní 15. ročník Memoriálu Jana Kováře v plné parádě. Poděkování patří také všem sponzorům akce. Již nyní se těšíme na další ročník, který proběhne na přelomu dubna až května 2025.“, dodává závěrem ředitel akce Josef Bednařík.

oddíl Šachy Hošťálková