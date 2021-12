Historické komnaty ovládla kouzelná adventní atmosféra a třpytivá krása 4500 ručně vyráběných skleněných baněk ze vsetínské Irisy. „V lovecké hale jsou ozdoby s motivy lesní zvěře a šišek. Knihovnu ovládá romantická nálada, kterou navodí krásné červené baňky ve tvaru srdce. Největší zážitek však návštěvníky čeká v bílém sále, kde od štukového stropu splývají sloupy třpytivých baněk a celá místnost doslova září,“ nastínila kurátorka výstavy Kamila Valoušková z Muzea regionu Valašsko.

Na vánoční výstavu do Lešné u Valašského Meziříčí pozvala i Zuzana Fišerová, radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje, který je zřizovatelem Muzea regionu Valašsko. „Adventní čas s očekáváním blížících se Vánoc patří k nejkrásnějším obdobím roku. Zkuste i vy trochu zpomalit a přijít nasát z té kouzelné atmosféry. V dnešní složité době to jistě přijde dvakrát vhod,“ vzkázala Fišerová.

Muzeum regionu Valašsko dále upozorňuje, že na základě platných nařízení je umožněn vstup do zámku pouze s respirátorem a zároveň je nutné dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy jedné domácnosti či žáky a studenty z jedné školy. U hromadných prohlídek nad 20 osob musí účastníci starší 12 let doložit potvrzení o bezinfekčnosti – děti do 18 let a osoby s kontraindikací k očkování PCR test (ne starší, než 72 hodin), dospělí potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci COVID 19. Do 12 let se potvrzení bezinfekčnosti nevyžaduje. Podrobnosti najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku @muzeumregionuvalassko.

Jiří Koňařík, Muzeum regionu Valašsko