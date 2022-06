Naše trasa vedla nejprve vlakem do Lidečka, kde jsme si prohlédli Čertovy skály. Už tady začali žáci pracovat na otázkách v pracovním listu, fotit a natáčet video do videoprůvodce. Poté jsme se přesunuli na Pulčínské skály, prošli lehce náročnější trasu s mnoha schody a řetězy a pokochali se nádhernými výhledy z vrcholu kopce, kde stával v dávných dobách hrad. Naše kroky dále vedly do Zděchova, kde jsme vycházku zakončili u památníku padlých z obou světových válek. S žáky jsme si také něco řekli o třídění odpadu. Po příchodu do Zděchova jsme všechny vysbírané odpadky roztřídili a vyhodili do příslušných kontejnerů.