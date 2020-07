Krása našich lesů

Já do přírody rád chodíval a miloval jsem krásné lesy,

dneska ze mne je již starý muž, co přírodu má rád plnou krásy.

Procházím lesní krajinou, obdivuji se té kráse

a krásné barvy lesů prihlížím, v tom podzimním čase.

Když slunce lesy ozáří, ony barvami hrají,

to by jen malíř pochopil, jak krásné barvy mají.

Važme si naší přírody a krásných našich lesů,

bez nich by se náš život zastavil,

my nemůžem být bez nich. Pán Bůh nás jimi obdařil.

Kolik jen krásy potkáváš, když po lesních cestách chodíš,

panuje tu klid a pohoda, co nám všem dnes moc chybí.

Procházím lesním údolím, potůček jen klidně tu bublá,

on omývá krásné kameny a teče tu čistá voda.

Sem tam i raka uvidíš.

Nekdy se bouře přeženou, s kůrovcem, co ničí naše lesy,

pak lesník přichází sem a odhaduje škody.

My musíme lesy zachránit od této nepohody.

Proto si važmě přírody,

v naší to zemi,

by nám ta krása zůstala pro další pokolení.

Autor básně: Břetislav Jurníček st.