Jednalo se o její první vzor určený pro automatickou výrobní linku závodu Crystalex v Novém Boru, po kterém následovaly ještě další designérčiny soubory, a sice Eva (2007), Victoria (2010), Grace (2014), Linda i Keira (2017) a Lenny (2019).

Angela druhou nejprodávanější sklenicí

Ve srovnání s tehdejší automatickou produkcí Crystalexu byla Angela výjimečná zvoncovitě tvarovanou a k okrajům se rozevírající kupou, neboť v sortimentu převažovaly technologicky jednodušší, tvarově uzavřenější kalichy. Do současnosti se v novoborské sklárně zhotovilo přes 100 miliónů kusů této noblesní sklenice, čímž se stala druhou nejúspěšnější, tj. nejprodávanější sklenicí tuzemské provenience.

A jak si vedla skleněná kolegyně - Claudia?

Prvenství právem patří dalšímu populárnímu a nadčasovému produktu téhož výrobce, a to sklenici Claudia navržené roku 1974 designérem Milošem Matouškem. Za téměř pět desetiletí jí bylo vyrobeno dokonce přes neuvěřitelných 200 miliónů kusů! Obě rekordmanky – Claudie i Angela byly až do roku 2020 zasílány z novoborského podniku do rafinačních dílen jeho pobočného závodu v Karolince. Tam pak byly zdobeny strojním brusem, či voskorytem (mechanickým pantem), resp. malovány zlatem (i platinou). Již tradičně je Crystalex největším výrobcem nápojového skla v České republice a patří rovněž mezi přední světové firmy podnikající v tomto odvětví. V posledních letech ročně vyrobí na 55 milionů kusů skla, přičemž více než 95 procent produkce směřuje na export, a to až do 80 zemí celého světa.

Unikátní výstava v srpnu končí, nenechte si ji ujít

V současnosti jsou obě ikonické sklenice k vidění na výstavě ve vsetínském zámku, která je doslova návštěvnickým "tahounem" letošní výstavní sezóny Muzea regionu Valašsko, a která je otevřena už jen do 29. srpna. Výstava je věnovaná 160 letům od založení dnes již zaniklé sklárny v Karolice a je na ní prezentován výběr z unikátní sbírky vsetínského muzea, která byla letos významně obohacena darem od samotného výrobce, obsahujícím zejména sklo ze staré vzorkovny a kresebnou dokumentací vzorů čítající na desetitisíce položek. Probíhající výstava zároveň připomíná i další významná výročí vážící se právě k designérce Aleně Holišové (*1961). Renomovaná návrhářka totiž letos slaví jak význačné životní jubileum, tak i 40 let praxe ve výtvarném oddělení sklárny v Karolince (od roku 1981). Paní Aleně Holišové srdečně gratulujeme!

Olga Méhešová, historička umění Muzea regionu Valašsko