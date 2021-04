Tlustá stehna, celulitida, strie na břichu. Stojíte denně před zrcadlem a nemůžete se na sebe ani podívat? Slibujete si každý den, že změníte stravování i styl života, ale vždy to odložíte? Projděte si devět kroků, jak se mít rád a odhodlat se k toužebné změně

Devět kroků, jak mít rád své tělo | Foto: Pavlína Podloučková

Kdy jste si slíbili, že už to konečně všechno změníte, protože vás to jen ubíjí? Až děti vyrostou? Až budete mít lepší náladu, a tak dále? Aby mohlo dojít ke změně, musí nejdříve přijít změna přímo od vás a to hned.