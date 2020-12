Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Ludmila: Mám to!

Václav: Ježíšikriste, ty to máš?

Ludmila: Ty nejspíš taky, otče, jen nekoukáš do mailu.

Václav: Co má u všech rohatejch covid společného s mailem? Leda by ho posílal Bill Gates.

Břetislav: Ludmila mluví o výsledcích testů.

Eliška: Já to taky mám a píšou tam, že to nemám.

Vácav: Aha, už mi to došlo.

Přemysl: Takže můžeme dojít na pivo.

Ludmilo: Dědo, já tě zarmoutím. To, že to nemáš, neznamená, že to nemůžeš dostat.

Přemysl: Nepoučuj, nepoučuj, já sice vychodil jen šestou třídu, ale mám tu školu života. Když můžeš s negativním testem i do Rakous, proč bys nemoh na pivo, aha?

Břetislav: Vážený děde, při vší ústě k tvým šedinám. To, že ty jsi negativní, znamená, že druhého nenakazíš, nikoliv to, že se nenakazíš sám.

Anežka: Lidi, my jsme tu zavřený už skoro dva měsíce ve tři plus ká ká. Nebavíme se o ničem jiném než o covidu. To je na hlavu. Kdo z vás spí normálně, ať zvedne ruku.

Mimino Kazi zvedá ruku a pes Osel tlapku. Jinak nikdo.

Přemysl: Za to všechno může tato vláda.

Břetislav: Podle toho, co teď čtu na serverech, se, chvála bohu, rozpadá. Hamáček, že půjde, a Babiš: Táhni, Hamáčku.

Václav: Měli bychom spíš táhnout za jeden provaz. Jinak to dotáhneme do polního lazaretu.

Ludmila: Ne, táto, tahle vláda nás táhne do pekel. Ať lidi dají jasně najevo, že nesouhlasíme s tím, jak nás oblbuje a mění pravidla.

Václav: A jak to máme dát najevo, to se máme postavit na hlavu?

Ludmila: Já jdu například zítra demonstrovat za práva hoteliérů a hospodských.

Eliška: Nikam nepůjdeš.

Ludmila: Maminko, já jsem plnoletá a můžu si chodit, kam chci.

Eliška: Tak už se nevracej!

Břetislav: No tak, děcka, snad se dohodneme líp než Babiš s Hamáčkem.

Má jít Ludmila protestovat proti vládě za práva hoteliérů a hospodských? HLASUJTE DNES DO 14:00 V ANKETĚ POD ČLÁNKEM.