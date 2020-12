Zdroj: DeníkKde jste licenci A studoval?

Jednou za rok se otevírají dva kurzy, jeden v Praze a druhý na Moravě. Kurz probíhá od února do listopadu. První blok startoval v nafukovací hale v Brně, pak se další studijní bloky přesunuly do Olomouce.

Jak časově náročné bylo studium?

Bylo to sedm bloků, po měsících. Jedenkrát za měsíc se absolvoval jeden blok. Studium A licence je směřováno do velkého fotbalu, je nutné splnit přijímací řízení ke studiu.

Jak to přijímací řízení vypadalo?

Z celé republiky brali ze 200 uchazečů 24 adeptů. Nejprve se píší dva testy, přičemž k tomu druhému postoupí ten, kdo zvládne ten první. Následuje ústní zkouška. Získávají se bonusové body za trenérskou praxi, za další vedlejší trenérské studium, absolvování webinářů a seminářů, za studium na vysoké škole (tady jsem měl bonusy, protože studuji tělovýchovu). Body se přidělovaly navíc za start v reprezentaci nebo trénování týmu ve vyšší soutěži, za což jsem plusové body nezískal. Vše se pak sečte, vyhodnotí a je rozhodnuto o přijetí ke studiu.

Co obsah samotného studia, jak vypadal?

Bylo to spojení teorie a praxe. Z každého bloku byly dva metodické výstupy, kdy jste si musel připravit teorii i praxi svého tématu. Každý trenér musel absolvovat všechny výstupy, včetně toho svého. Studium dále obsahovalo fyziologii, pedagogiku, psychologii, analýzu tréninků a zápasů. Museli jsme také natočit naši tréninkovou jednotku v klubu.

Jací odborníci Vás vedli při studiu?

Přednášel nám například trenér Jiří Kotrba. Celé studium vedl Verner Lička s lektory z FAČR. Předávali nám moderní trendy fotbalu koncepci vedení tréninků a zápasů.

Máte za cíl studium profi licence?

Je to mým cílem, ale nevím, kdy se to povede. K přijetí na toto studium je mimochodem nutné doložit praxe vedení týmu z vyšší soutěže, než je nyní Poličná v 1. B třídě. Mělo by to být minimálně na úrovni krajského přeboru nebo divize. Nebo by to mohlo být angažmá v dorostenecké divizi nebo žákovské lize.

Proto bude asi třeba změnit angažmá a po úspěšné anabázi opustit Poličnou.

Již jsme to s vedením klubu a hráči řešili. Jaro ještě dodělám v Poličné a pak se budu rozhodovat. Čeká nás 17 zápasů a chci ještě odvést Poličné co nejlepší služby. Pak bych v létě ukončil úspěšnou tříletou spolupráci a řešil, co bude po stránce trénování dál.