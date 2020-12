Zdroj: DeníkVýtěžek z charitativní akce byl rovným dílem rozdělen mezi Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a Uherskohradišťskou nemocnici.

„Nemocnice ve Zlíně tento finanční dar využila na nákup druhého analyzátoru pro mikrobiologickou laboratoř, kde testujeme odebrané vzorky u pacientů s podezřením na covid-19. Uherskohradišťská nemocnice finance využila na nákup ochranných pomůcek, jako nemocnice pro covid pozitivní pacienty má v této oblasti enormní spotřebu tohoto zdravotnického materiálu. Uspořádat virtuální derby byl skvělý nápad a my si tohoto vstřícného kroku velmi vážíme,“ vzkázal předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Hráčské kabiny obou klubů vybraly v součtu přes sto tisíc korun. Brankář Slovácka Matouš Trmal navíc věnoval padesát tisíc korun. Tedy polovinu částky, kterou získal v turnaji prvoligových fotbalistů ve videohře FIFA. Druhá polovina výhry šla do Dětského domova v Uherském Ostrohu, se kterým klub dlouhodobě spolupracuje.

O mimořádnou pozornost si v těžké době řekl také Michal Sadílek. Český reprezentant do 21 let přispěl na boj s koronavirem půl milionem korun. Rodák z Uherského Ostrohu částku věnoval nemocnici v Uherském Hradišti, kde se narodil, a městu Uničov, jež patřilo do uzavřené oblasti v Olomouckém kraji.

„Rozhodl jsem se podle svého srdce. Věřím, že tyto prostředky pomůžou k tomu, aby se sehnalo potřebné vybavení pro lidi v první linii a celkovému uzdravení nás všech. Spolu to zvládneme!" burcoval na jaře dvacetiletý záložník na sociální síti.

Pozadu však nezůstali ani hokejisté. Hned šestnáct zlínských Beranů se vydalo na hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, kde se zařadili mezi potenciální dárce krevní plazmy, jejíž odběr má pomáhat osobám nemocným novým typem koronaviru. Celkově prošli čtyři z nich, mezi nimi rovněž dva členové extraligového týmu.

„Hned jsem si byl jistý, že je to dobrá věc. Neváhal jsem a šel. Byli jsme na kontrolních odběrech společně s tátou, toho nakonec nevybrali, tak jsem šel darovat jen já," popisuje Matyáš Hamrlík, jehož doprovodil také jeho týmový kolega Jiří Karafiát.

Kromě mladých hokejistů krevní plazmu rovněž mohli darovat trenér brankářů Richard Hrazdira a ředitel zimního stadionu David Navrátil.

Za ideální dárce krevní plazmy bylo shledáno rovněž kvarteto hráčů hokejového Vsetína. Členové valašského klubu, kteří si prošli nemocí COVID-19, na začátku října podstoupil kontrolní odběry krve. Protilátky se našly u Daniela Klímka, Davida Gáby, Šimona Jenáčka a Ondřeje Smetany.

„Věřím, že přispěji k vyléčení nějakého pacienta,“ prohlásil zkušený obránce Ondřej Smetana.

O chvályhodný počin se ve složitém podzimním koronavirovém období postarali také basketbalisté Slavie Kroměříž. Zástupci druholigového klubu v říjnu předali kroměřížské nemocnici věcné dary pro občerstvení doktorů a zdravotních sester.

,,Dlouhodobě si vážíme práce personálu v nemocnici v Kroměříži. V každé sezoně se nám nevyhýbají zranění a v místní nemocnici se o nás vždy dobře postarali. V současném období, kdy jsou doktoři i zdravotní sestry hlavně kvůli koronaviru pod neustálým tlakem a stresem proto chceme alespoň symbolicky podpořit jejich těžkou a zodpovědnou práci,“ uvedl hlavní kouč kroměřížského druholigového týmu Jiří Vavruša.

Kroměřížští basketbalisté si tak dobrým nápadem zpestřili nucenou přestávku, kdy nemohli hrát zápasy o mistrovské body ani trénovat. Aktivní však byli i dalších regionální kluby, které se ve složité době semkli a pomáhali ostatním.