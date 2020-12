Letošní rok však museli lidé na celém světě mnoho ze svých pracovních povinností i zálib slevit. A tak i Petr Svozílek se téměř za Zdroj: Deníkhranice nedostal.

Málokdo ví, že počátky jeho cestovatelské záliby sahají do doby před třiceti lety, zejména po otevření hranic Československa.

„Začínal jsem na zlínských filmových ateliérech, kdy koncem osmdesátých let jsem měl vlastní studio na animované a dokumentární filmy. Tyto jsme dělali pro bratislavskou televizi, například seriál o čechoslovácích žijících v zahraničí, takže takto jsem se dostával pracovně do styku s lidmi v zahraničí,“ seznámil se začátky svého cestování po světě Petr Svozílek s tím, že již tenkrát se pracovní cesty přeměnily v jeho zálibu a koníček.

Silné zážitky z Francouzské Polynésie

A kde byl nejdál? Přece tam, kde to podle jeho slov již nelze jet dále a to po ostrovech ve Francouzské Polynésii. „Odnesl jsem si odtud velmi silné zážitky,“ vzpomínal Petr Svozílek, který se již věnuje jen práci ve svatebním studiu, které společně s rodinnou provozuje.

Cestování má však spojeno i s touto profesí.

„Jezdíme nakupovat šaty do světa, na veletrhy, do obchodů nejrůznějších světových značek. Letos jsme museli však naše cesty omezit jen za přímo výrobci šatů. Registrovat se na hranicích a nejpozději za tři dny se vracet zpět. Bydleli jsme v prázdných hotelích, bylo to opravdu neobvyklé,“ poznamenal majitel studia.

Člověk to musí vidět na vlastní oči

Co se týká prezentace šatů prostřednictvím on-line přenosů, ty prý nejsou podle něj to pravé ořechové.

„Člověk to musí vidět na vlastní oči, musí mít přímý kontakt s výrobkem a s těmi věcmi okolo, takže to bylo letos opravdu pro nás velmi komplikované. Byli jsme nuceni zrušit letenky, rezervace, ubytování. Navíc, situace je stále napjatá nevíme, kdy začnou další veletrhy, vidíme, jak se bude vyvíjet dál,“ poznamenal Petr Svozílek, který letos poprvé po třiceti letech téměř nikam nevycestoval.

„Loni jsem byl na Seychelách, letos jsem mimo jiné plánoval cestu na Mauricius a nakonec jsem neletěl nikam, alespoň jsme stihli dovolenou v Chorvatsku,“ zmínil majitel svatebního studia.

Přesto věří, že se vše zlepší a bude moci dál cestovat, jak byl dosud zvyklý, ať již pracovně nebo v době volna za nevšedními krásami a zážitky. A kam povede jeho první cesta? „Do Ameriky, letenky nám byly změněny na vouchery, takže toho využijeme,“ usmál se Petr Svozílek,