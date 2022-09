Základní kámen svatovítské katedrály byl položen v roce 1344 za vlády českého krále Jana Lucemburského a než byla dokončena do podoby, v jaké ji dnes obdivuje celý svět, trvalo to téměř 600 let. Slavnostně otevřena byla v roce 1929 u příležitosti tisícího výročí zavraždění svatého Václava.