/PROCHÁZKY PRAŽSKÝMI PARKY/ Jsou považovány za nejstarší pražskou zahradu. I přes to byly Vojanovy sady až v minulém století zpřístupněny veřejnosti. Od těch dob jsou oblíbeny pro svou romantickou podobu i příjemné zpestření v podobě pavích obyvatel.

V sadech se nachází i raně barokní kaple sv. Eliáše v podobě grotty. | Foto: Deník / Karolína Marvánková

Jen pár kroků od stanice Malostranská se nachází oáza klidu. Díky zástavbě okolních domů do ní nepronikne hluk velkoměsta, a to i přes to, že se nachází v jeho samém srdci. „Je tu klid, hezky a příjemně,“ pochvaluje si Vojanovy sady herečka Henrieta Hornáčková.