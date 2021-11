Deník během prodlouženého víkendu spojeného se státním svátkem vyrazil do termálního aquaparku v Bešenové v okrese Ružomberok. Kvůli blízkosti je oblíbený zejména mezi obyvateli Moravskoslezského kraje, relaxovat zde ale jezdí i lidé ze vzdálenějších míst celé České republiky. I Bešeňovou čeká od pondělí covidový lockdown…

Ve čtvrtek v den našeho příjezdu platila v okrese Ružomberok druhá nejpřísnější proticovidová opatření. Vstup do aquaparku byl možný jen pro plně očkované, kapacita musela být snížena na pětadvacet procent. Vstup měli garantovaný jen ubytovaní hosté a permanentkáři, další pak dle aktuální naplněnosti. V té době již místní i zaměstnanci aquaparku několik hodin věděli o nové zdrcující zprávě. Vláda oznámila, že od pondělí 1. listopadu se okres Ružomberok ocitne v nejpřísnějším režimu, který mimo jiné znamená uzavření aquaparku a restaurací. „Ano, bohužel je to tak,“ potvrdila recepční.

Ulice zela prázdnotou

Smutná atmosféra vládla i v samotné Bešeňové. Hlavní ulice vedoucí do aquaparku zela prázdnotou, jen občas po ní někdo prošel. Na apartmánech i penzionech visely tabule s informacemi o volných pokojích. Řada zdejších obyvatel žije z turistického ruchu. Covidová situace je ničí.

„Je to stejné jako minulý rok, kdy se tady na několik měsíců život zcela zastavil. Nevíme, jestli to vydržíme. Pronajímáme pokoje už řadu let. Představuje to nemalou část našich příjmů. Kdysi to byla jistota, ale teď…? Až se aquapark úplně uzavře, tak to bude ještě horší. Máme tu krásnou přírodu, ale lidé k nám jezdí hlavně kvůli termálům,“ zoufala si starší žena.

K veselosti měla daleko i obsluha zdejší proslulé pizzerie, která se letos před prázdninami rozšířila o venkovní zastřešený prostor. „V pondělí zavřeme,“ konstatoval číšník. Na dotaz, zda budou prodávat jídlo přes okénko, jen pokrčil rameny: „To pro nás nemá smysl. Turisté tu nebudou a místní nás nezachrání,“ dodal

V samotném aquaparku s omezenou kapacitou měli drtivou převahu návštěvníci z České republiky. Čeština byla slyšet všude. Dominantní jazyk jen občas přerušila slovenština, zcela výjimečně pak maďarština. Nemalé zastoupení měly i rodiny s dětmi, které zde trávily podzimní prázdniny. „Jsme od Prahy, jezdíme tu prakticky každý rok. Máme rádi Bešeňovou. Je mi líto, že zase musejí zavírat,“ uvedl muž středního věku.

Život je krásný

V areálu vládla pohoda. Plno bylo zejména v bazénu s barem uprostřed. Lidé se skleničkami a kelímky v rukou si vychutnávali atmosféru umocněnou modrou oblohou a sluníčkem. „Život je krásný. A to mám v sobě jen čtyři piva a dva panáky,“ prohlásil zasněně mladík, který si vzápětí přiťukl se svými kamarády. „Kdo jde pro další rundu?“ zeptal.

Přestože se v pondělí bešeňovský areál uzavře, návštěvníci o posezení v termální vodě přijít nemusejí. Je však nutné vyrazit do nedaleké obce Kalameny, za níž se nachází umělé termální jezírko. Je hluboké půl metru a má teplotu 33 stupňů. Vědí o něm i turisté z Moravskoslezského kraje. „Když tudy jedu, raději se stavím na Kalameny než do přeplněné Bešeňové,“ prohlásil Martin z Hlučína na Opavsku. V současné době ale jezírko prochází rekonstrukcí. Otevřeno by mohlo být v horizontu několika týdnů. Se zpoplatněním se nepočítá, návštěvníci však musejí počítat s parkovným ve výši dvě euro.