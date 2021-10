Pravděpodobně začátkem příštího roku se turisté na Dolní Moravě budou moci projít po visutém mostě, který bude nejdelší svého druhu na světě. Záměr vybudovat lávku, která spojí dva vrcholy, však není žádnou novinkou. Idea výstavby je stejně stará jako oblíbená Stezka v oblacích.

Dolní Morava bude mít novou atrakci. U Slaměnky vzniká visutý most. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Visutý most však dnes budí nejen zvídavost u potencionálních návštěvníků, ale také obavy místních například z dalšího nárůstu dopravní zátěže. Z osm let starého posudku nicméně vyplývá, že okolní přírodě výrazně neublíží. Dnes už by se ovšem místní k tehdejšímu souhlasu s lávkou stavěli jinak.