Adventní doba, která samotným Vánocům předchází, letos začala 29. listopadu. Vaši domácnost už možná provoněl adventní věnec ze živé jedlové chvoje, na kterém budete zapalovat každou neděli jednu svíčku. Kruhová podoba symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. Tradiční barvou adventního věnce bývala červená a zelená, která ostatně také patří k vánočním svátkům.

Pokud se chystáte pustit do jeho výroby sami, snažte se držet uměřenosti, jak z hlediska množství barev, tak volby materiálů. Při zdobení lze kromě svíček použít různé sušené či živé rostliny jako břečťan, cesmínu, nevěstin závoj, šišky, plátky sušených citrusů, skořici nebo slámové či vánoční ozdoby.

Subtilní alternativou klasického vánočního věnce může být v moderním interiéru jen kovová obruč ovinutá eukalyptem či větvičkami jehličí. Tvoří pěknou nástěnnou dekoraci ve stylu glamour. Inspiraci ohledně využití větví z jehličnanů můžete najít ve skandinávských interiérech a vytvořit z nich girlandy. Jako dekorace tam slouží také střídmě ozdobené větší větve opadavých stromů, zavěšené nad stolem nebo ve váze postavené třeba na okenním parapetu. Ať už se vydáte jakýmkoli směrem, nezapomeňte si opatřit jmelí. Slibuje mír i štěstí, polibek pod zavěšenou větvičkou zaručí lásku celý příští rok.

Prostřete sváteční stůl

Během svátečních dnů nebudou chybět společné rodinné obědy a večeře. Výzdobě stolu při každé z těchto událostí, počínaje večeří na Štědrý den, věnujte dostatečnou pozornost. Nic přece nespojuje víc než posezení u skvělého jídla a pití, kdy můžete na chvíli hodit za hlavu všechny trable a smutky letošního roku. Tabuli vylaďte do dvou, maximálně do tří barev. Ostatně stejného či podobného doporučení byste se měli držet i při výzdobě celého obytného prostoru. Pokud si nejste jistí, vyberte jen jednu barvu a její odstíny, případně dvě barvy, které se doplňují a souzní, a držte se pouze jich. Chcete-li zdůraznit stávající styl, nebojte se v interiéru opakovat jeden prvek vícekrát.

Na stole pochopitelně nesmí chybět jednobarevný ubrus, na něm by měl být položen napron, tedy ubrus menší než stůl, obvykle ve tvaru čtverce. Použít můžete také běhoun. Jejich barva, případně vzor může být výraznější. Výrazným prvkem je prostírání. Z hlediska materiálů oblibu získává v posledních letech len, ale je jen na vás, co zvolíte. Výhodnější jsou jednobarevné výrobky, které snadněji sladíte se zbytkem dekorací, u nichž se nemusíte bát výraznějších odstínů – od červené po zlatou nebo stříbrnou. Noblesně vypadají látkové ubrousky naaranžované na talíře se snítkou eukalyptu, jmelí nebo cesmíny. Dekorování s nádechem starých časů půjde dohromady s krajkovou stuhou. Omotejte jí jehličnaté větvičky, udělejte na skleničkách na víno efektní mašličky.

Nezapomeňte na detaily, který stůl povýší na slavnostní tabuli, třeba na stříbrné nebo zlaté kroužky na ubrousky. Také svícny určené pro vysoké svíčky, jejichž barvy sladíte s výzdobou, poslouží skvěle. Efektně vypadají červená jablíčka položená ve smrkových větvičkách nebo granátová jablka, která poslouží jako svícen. Do středu tabule umístěte vánoční kytici, svícen nebo ikebanu, jinak bude stůl působit prázdně. Základem aranžmá bývá chvojí, noblesní je zlatá nebo stříbrná tráva, ořechy a šišky symbolizují hojnost a plodnost, zapálená svíčka světlo a naději. Pokud se rozhodnete pro květinu, budou správnou volbou chryzantémy, frézie, lilie nebo gerbery, stejně tak rychlený hyacit nebo narcis.

Slavnostní nádobí by mělo být spíše jednobarevné, decentní keramické, použít můžete porcelánové obědové či servírovací talíře. Bílá je klasika, která nikdy nezklame a vypadá pořád elegantně. Šanci ale můžete dát i tmavě šedé, modré či tmavě fialové. A proč k talíři s jemným květinovým dekorem nepřidat jednobarevný? „Nebojte se kombinovat kontrastní barvy, materiály nebo nové se starým,“ doporučuje Markéta Polcarová, vedoucí interiérová designérka IKEA. Švédský řetězec letos pro zimní kolekci zvolil barvy, které inspirovala díla holandských mistrů, jako byl Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer a Frans Hals. Spolu s modrou v ní dominuje temně cihlová či odstíny červené, které jsou podpořené kovy, jako jsou zinek a cín.

Při servírování se nikdy na stůl nedávají více než dva talíře najednou, to znamená maximálně mělký a hluboký talíř. Prostřeno by mělo být pro sudý počet lidí. V případě, že je vás doma lichý počet, prostírá se jeden talíř prázdný pro náhodného příchozího. Pod talíře nezapomeňte vložit kapří šupiny nebo mince, aby se rodiny držely peníze.

Příbory, samozřejmě slavnostní sada, se vždy vyrovnávají podél talíře a umisťují se podle časové posloupnosti jednotlivých chodů. Na okrajích budou ty, které přijdou na řadu jako první. Dezertové příbory patří nad talíř. I když se sváteční menu bude skládat z více chodů, na stůl patří pouze tři sady příborů. Pečlivě naleštěné nápojové sklenice se zakládají vedle příborů. Ve svátek na stůl opět patří to nejlepší, třeba české křišťálové sklo. Během večera se toho možná dost vypije, ale před každým stolovníkem by neměly stát více než tři sklenice. Sklenice k přípitku se podávají zvlášť.

Podle tradic se má na přípravě pokrmů a zdobení štědrovečerní tabule podílet celá rodina, a to včetně dětí. Od slavnostní večeře by nikdo neměl vstávat, příští rok by se nemusel vrátit. Až zacinká zvoneček, rodina se přemístí k vánočnímu stromečku a začne rozbalování dárků.

Zelená, modrá, nebo černá?

Co se týče barevného vyladění stromečku, dekoratéři letos hlásí návrat k už zmiňované kombinaci červené a zelené barvy. Na stromeček tak můžete pověsit ozdoby ve spoustě jejich odstínů – od šalvějově šedozelené až po tmavou smaragdovou. Aby baňky v zelených větvích nezanikly, stala se jejich součástí také netradiční textura. Hebký semiš nebo samet na ozdobách možná překvapí, ale působí opravdu svátečně a hřejivě. Eleganci dodají koule pokryté vrstvou třpytek nebo čirý povrch s příměsí lesklých střípků.

Z hlediska aktuálních trendů však interiéroví designéři hlavní roli letos přisoudili temně modré barvě, která spolu se zářícími světélky připomíná noční oblohu. V kombinaci se zlatou působí luxusně. Nemusíte si kupovat jen modré ozdoby, zkuste přivázat na větve stromečku modré stužky, prostřete modrý ubrus nebo si pořiďte temně modrý balicí papír na dárky.

Důležitou roli budou hrát světelné řetězy, baňky nebo stříbrné či zlaté ozdoby ve tvaru hvězd. Odstín favoritky letošních Vánoc – modré – může přecházet až do černé. Tahle barva v interiérech vyvolává mnoho kontroverzí, je sice velmi elegantní a nadčasová, nicméně v přílišné míře může působit depresivně. Mohlo by se zdát, že s potřebou útulnosti a pohody ve svátečně vyzdobeném vánočním interiéru se dokonale míjí. Nemusí to tak ale být.

„Černé se nebojte, ale dávkujte ji s citem a opatrně. V pokoji se soustřeďte se na jednu hlavní jednoduchou dekoraci, stačí černá hvězda, která visí na okně, nebo černý svícen na komodě, které budou vypadat nádherně ve světlém interiéru,“ doporučuje Marta Suchodolská, kreativní ředitelka Westwing CEE. Lesk je základ. Kombinujte černou s prvky, které se třpytí a odrážejí světlo. „Šik je spojení černé se zlatou, stříbrnou nebo s křišťálovým sklem na stole,“ říká.

Sázkou na jistotu jsou ovšem světlé neutrální barvy, odstíny bílé a slavnostní stříbrné, a to především v případě ozdob na vánočním stromečku. Budou nejenom připomínkou časů, kdy bývala zimní krajina zasypaná sněhem. Navíc se nabízí možnost takové ozdoby a řetězy kombinovat a obměňovat v souznění s aktuálními trendy, budou si rozumět také s barevnými muchomůrkami, sněhuláčky a hříbečky, které jste zdědili po prarodičích. Je zbytečné připomínat, že staré slaměné nebo dřevěné ozdoby budou spíš slušet chalupě nebo rustikálnímu interiéru. Rozhodně je nevyhazujte. Ostatně tématem letošních svátků by měla být také udržitelnost a nápaditost.

„Třeba skládané papírové ozdoby umějí ve vánočním interiéru divy. Snadno je zavěsíte na stromeček, postavíte na poličku anebo je v podobě krásných hvězd umístíte do okna,“ nabízí tip Martina Svadbíková, zakladatelka designového obchodu Bella Rose. Můžete si je koupit nebo vystříhat sněhové vločky společně s dětmi. Ke zdobení stromků se dříve využívaly perníčky, sušené ovoce a ořechy. Proč se třeba jen pro letošek nevrátit k tomuto zvyku.

Purpura a františek

Nezapomeňte na vonné svíčky, které navodí atmosféru pohody, klidu a tepla domova. Vůni jehličí, skořice nebo perníčků vykouzlíte také pomocí aromalamp s vonnými oleji. Krásně voní purpura, což je směs aromatických bylin a koření s přidáním vonných esencí. Můžeme si ji koupit, ale také připravit sami doma. Používá se například hřebíček, skořice, máta, pelyněk, levandule, muškátový oříšek i anýz. Nejvíce aromatických látek uvolní purpura na plátu kamen, využít lze také litinovou plotýnku na plynovém sporáku nebo alobal na sklokeramické desce nastavené na nízkou teplotu. Pokoj spolehlivě provoní i purpura položená na radiátorech.

Zvyk pálení vánočního františka pochází z Krušnohoří. Jde o dřevěné uhlí, jemuž zvláštní vůni dává kadidlo neboli pryskyřice z kadidlovníku pravého. Kadidlo neboli olibanum bylo jedním z darů, které přinesli Tři králové nebo spíše mudrci právě narozenému Ježíškovi. Při pálení je třeba držet špičku františka nad svíčkou v plameni zhruba dvacet vteřin. Pomalu s ním v plameni otáčejte, aby se zapálil rovnoměrně. Po vytažení z plamene je dobré ho ještě mírně rozfoukat, pak už položte františka na nehořlavou podložku a nechte celým prostorem prostoupit sváteční vůni.

Kdopak nosí dárky



České děti mají štěstí, na začátku prosince je obdaruje sladkostmi svatý Mikuláš a 24. prosince ještě naděluje Ježíšek. Podobně bohatou zdvojenou nadílku mají také švédské děti. Na svátek Lucie, tedy 13. prosince, se dospělí převlékají za anděly, na hlavách mají korunu s hořícími svíčkami a nadělují cukroví. Po štědrovečerní večeři přichází stařeček Jultomten, kterého doprovázejí vánoční skřítci Julnissary, a někdy kozlík Jullbock.



Zato v některých regionech Itálie musí děti čekat až do 6. ledna, než za nimi přiletí laskavá čarodějnice Befana. V jiných částech Itálie nosí dárky Babbo Natale, který jezdí na saních se sobím spřežením, a to už 24. prosince. Se stejným spřežením se vydává na dlouhou cestu ze severního pólu, kde má továrnu na hračky, všem americkým dětem známý Santa Claus. Podobné to je ve Francii, vousatý dědeček Père Noël ovšem dárečky poschovává po bytě. V Belgii a v Nizozemsku se o nadílku postará vlámský Sinterklaas nebo valonský Saint Nicholase už 6. prosince. Do punčochy ukládá dárky malým Britům Father Christmas. Nadílku malému Jezulátku v jesličkách naopak nosí lidé v Mexiku. Pozornosti pro děti jsou uloženy do velkého džbánu, který je pověšený u stropu. Až se slavnostně rozbije, chlapci děvčata si vybírají, co sami chtějí.