Typová roubená stavba ze smrkového dřeva, která stojí na klidném místě obklopeném lesy, loukami a pastvinami, byla navržena ve stylu moderního venkova. Stala se základnou, z níž se sportovně založená rodina spolu s kamarády vydává objevovat blízké i daleké okolí na kole, pěšky či na běžkách. Při zařizování interiéru bylo proto třeba těmto aktivitám přizpůsobit prostor, především z hlediska údržby.

Majitelé však rozhodně netoužili po neosobním studeném prostředí. Naopak chtěli, aby jejich roubenka byla zařízená útulně a nabízela pohodlné zázemí, když právě počasí nepřeje venkovním aktivitám.

Interiérovou designérku Šárku Horákovou z pardubického studia Montesara interiors investoři oslovili ve fázi hrubé stavby. Chtěli, aby jim pomohla naplnit zdánlivě protichůdné požadavky na efektivnost a hospodárnost provozu a využívání domu s vlídnou osobitostí.

„Přáli si moderní osobitý interiér, který ale zároveň bude odrážet prostředí, ve kterém se nachází. Proto jsem ho navrhla ve stylu moderního venkova, který kombinuje moderní prvky s tradičními materiály, jako je dřevo a kámen, a vzory, jako jsou květiny a pruhy,“ říká Šárka Horáková. „Při výběru materiálu jsem kladla důraz na kombinaci moderních, lehce údržbových materiálů a zároveň využití starých kusů nábytku.“

Během prohlídky domu je zřejmé, že zadání splnila dokonale. A přidala ještě něco navíc. Vlastní obrazy, které každému z pokojů vtiskly jedinečný výraz a zároveň podpořily osobitost interiéru. „Oslovil mě motiv skřítků a jejich propojení s domem. Inspirací se stalo kouzelné přírodní prostředí okolo roubenky,“ vysvětluje designérka.

Modrá s béžovou

Objekt nabízí užitnou plochu bezmála sto třicet metrů čtverečních. Přízemí tvoří otevřený společenský prostor, v patře se nachází privátní zázemí se třemi ložnicemi. Po vstupu do roubenky hosty přivítá trojice skřítků, kteří jsou napůl maskoty a napůl neviditelnými, avšak přítomnými obyvateli domu.

Stejně jako ve starých původních roubenkách bývala centrálním místem přízemí světnice, zde ji nahrazuje živý a útulný obývací prostor s kuchyní a jídelním koutem. Maličká okénka starých chaloupek však nahradilo velkorysé prosklení, světnice je díky tomu plná světla.

Střídmý nábytek ve stylu moderního venkova nechává vyniknout několika starým, renovovaným kouskům, jako jsou masivní stará komoda a televizní stolek nebo repasované židle „thonetky“ z ohýbaného dřeva.

„Interiéru se snažím vdechnout moderní výraz, který někdy ráda obohatím o tradiční prvky, například zrestaurované kusy nábytku. Vždy mám radost, když se mi do něj povede zakomponovat třeba zrenovovaná židle, která by jinak skončila na smetišti, jako se to stalo i tady,“ doplňuje Šárka Horáková.

Různé odstíny modré v kombinaci s klidnou béžovou vnášejí do interiéru hravý moderní tón a doplňují tak výraznou přítomnost smrkového dřeva a obkladu z přírodního kamene okolo krbových kamen. Ty se starají spolu s podlahovým topením o příjemnou pohodu v přízemí, v patře jsou umístěny teplovodní radiátory. Dřevostavba je vytápěna elektrickým kotlem, který se spolehlivě a rychle postará o vytopení všech místností.

Půvab jednoduché kuchyni dodávají spotřebiče v retro venkovském stylu. Tohle nápadité a praktické spojení jistě odolá neustále se měnícím trendům. Do přízemí bylo umístěno také hygienické zázemí.

Lesní, vodní, nebo luční?

V patře se nachází intimnější část se třemi ložnicemi, kde rodina i hosté najdou zasloužený odpočinek po dni stráveném aktivním pohybem na čerstvém vzduchu. Ve dvou pokojích jsou i výsuvné postele, takže se tu vyspí až deset lidí. Pohodlí slibuje také další, větší koupelna.

Šárka Horáková si pohrála s motivem skřítků, když každou z trojice kouzelných bytůstek namalovala na plátno. Co skřítek, to vlastní pokoj s vlastními vzory textilu a doplňků i barevností a poetickou náladou.

Ložnice vodního skřítka je laděná do modra až šeda s proužky, lesní skřítek má rád pastelově zelenou a vzory kapradin a luční skřítek se nejlépe cítí mezi květinami v jemně růžové. I když je každá místnost stylizovaná do jiných odstínů, dominantním materiálem stále zůstává smrkové dřevo na stěnách, podlaze i podhledech a krovu.

Šárka Horáková



Šárka Horáková založila interiérové studio Montesara interiors v roce 2009. Je absolventkou oboru pozemní stavby na Stavební fakultě ČVUT, ale hlavním krokem k návrhům interiérů bylo studium profesionálního interiérového designu na pražské Designškole. Zkušenosti nabírala i na půlroční stáži v kanadském Torontu.



Věnuje se převážně rezidenčním projektům, ale v jejím portfoliu najdete i komerční prostory nebo kanceláře.



Roubenka U tří skřítků zvítězila ve veřejném hlasování v kategorii interiéry v rámci soutěže Dřevěná stavba roku 2021.