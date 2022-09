Podívat se na ně můžete do fotogalerie.

Do výroby se ale nikdy nedostanou. Ostatně, nikdo by je také zejména s ohledem na bezpečnost do provozu neschválil. A pokud ano, tak by majitele čekaly krušné chvíle ve stanicích technické kontroly.

Ve skutečnosti jde pouze o propagační záležitost. „Jména Sharyaq a Prediaq nechala Škoda Auto zaregistrovat v rámci propagačních aktivit spojených s chystanou hokejovou událostí letošního podzimu v podobě zápasů zámořské NHL hraných v Praze. Hokej patří k základním pilířům sponzoringové strategie značky Škoda, a proto ani u této akce nebude chybět," uvedl mluvčí tuzemské prodejní organizace Škody Auto Pavel Jína.

Logo Škody teď obsahuje dva odstíny zelené. Modrá v něm bývala sedmdesát let

"Právě startuje roadshow po městech a speciálně upravené vozy budou k vidění i v den zápasů před O2 Arénou,“ dodal Jína. Pozorným už určitě neuniklo, že ve skutečnosti to nejsou vůbec žádné nové modely. Jen patřičně ozdobené vozy Kodiaq a Enyaq.

Automobilka také pokračuje ve zveřejňování designových studií moderních vozů, které odkazují na historické mimořádně povedené vozy. Například poslední skicu vozu Vision GT, která odkazuje na model 1100 OHC si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu.