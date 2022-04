Prezident Zeman omilostnil Miloše Baláka, správce Lesní obory Lány. Ozvaly se desítky pobouřených hlasů, které jeho čin odsoudily jako plivnutí do tváře společnosti, popření smyslu aktu milosrdenství, výsměch policii a justici.

Minimum bude zřejmě málo

Jenže i v Zemanově případě platí, že se chová jen tak, jak mu ostatní dovolí. Kolik stránek se popsalo jeho zlovolnými kroky, počínaje nejmenováním profesorů přes odmítání ministerských kandidátů až po zpochybňování vrbětické kauzy? S hlavou státu to ani nehnulo. Pražský hrad a Lány se staly soukromým obývákem existencí typu Martina Nejedlého, trestně stíhaného kancléře Vratislava Mynářea odsouzeného podvodníka Miloše Baláka.

Politici s reálnou sílou tomu přítrž neučinili. Ministři Babišovy i Fialovy vlády dál poslušně jezdí na seance do Lán a vyznamenané osobnosti ze Zemanových rukou přebírají metály, čímž popírají jejich smysl. Senátor Pavel Fischer před rokem inicioval debatu o možné žalobě na prezidenta kvůli soustavnému porušování Ústavy ČR. Jenže argumenty byly slabé, neobstály by ani v horní, natož v dolní parlamentní komoře.

Jeho kolega Václav Láska v minulosti dokonce sepsal seznam všech Zemanových hříchů, ale opět to bylo jen slohové cvičení, které u potřebné většiny zákonodárců nemohlo najít odezvu. Teprve poslední faul na principy demokratického právního sátu má razanci hodnou impeachmentu. Láska už avizoval, že tyto ambice má. Pokud se prezident republiky začne chovat jako orientální despota a osvobozuje odsouzené lumpy ze svého okolí, nelze to prostě jen tak přejít.

Podivná milost i pro ústavu

A poslanci mají i další páku. Měli by tvrdě zarazit privatizaci Pražského hradu, seškrtat půlmiliardový rozpočet Kanceláře prezidenta republiky na pár set tisíc, památkovou rezervaci a Lány vyjmout z její správy a Miloši Zemanovi vymezit těsné mantinely.

Na počítadle Countdown sice už svítí číslice 338, která ukazuje, kolik dnů ještě prezidentovi zbývá do konce funkčního období, ale to je pořád víc, než by lidé, kteří se řídí zákony, pravidly a elementární morálkou, mohli unést, aniž by se mu nepřistřihla křídla.