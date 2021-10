Je to tak jasné.

Nepopiratelnou většinu v parlamentu vyhrála dvě koaliční uskupení. Opakovaně potvrdila, že jsou spolu připravena vytvořit novou vládu. Ta by měla ve sněmovně podporu 108 poslanců. Zástupci koaličních stran se shodují i na tom, že novým premiérem by se měl stát vítězný Petr Fiala. Tak jasně rozdané karty po volbách nebyly už pěknou řádku let.

Konkurenční ANO, ač v lidovém volebním hlasování skončilo těsně druhé, reálnou šanci zformovat nový vládní kabinet nemá. Ani jedna z dnes opozičních koalic s Babišovým hnutím jednat nechce. Dvacítka poslanců SPD Tomia Okamury na další vládu pod kuratelou Andreje Babiše prostě nestačí. Nikdo další se do sněmovny nedostal.

Nic tedy jakoby nebrání pověřit Petra Fialu sestavením nové vlády, která by tak mohla získat důvěru sněmovny a převzít řízení země ještě před Vánocemi.

A přesně to by měl prezident Miloš Zeman udělat.

Nechme teď stranou zdravotní stav hlavy státu. Je sice pro další dny dost podstatný, ale kromě nejbližšího prezidentova okolí a zasvěcených doktorů o něm nikdo nic neví. Hradní mluvčí den ze dne mění svoje výroky a nelze jej už brát vážně. Hlavní strážce prezidentova zdraví, osobní lékař, nedostal od Miloše Zemana povolení, aby prozradil, co sedmasedmdesátiletého politika trápí.

Víme jen, že prezident byl v neděli náhle převezen na jednotku intenzivní péče a že nastaly blíže nespecifikované komplikace jeho onemocnění. Jakého? Jak jsou vážné? Kdy se prezident vrátí, aby plnil své ústavní úkoly?

Mnoho otázek, skoro žádné věrohodné odpovědi. Přejme proto prezidentovi, aby na nemocničním lůžku nepobýval příliš dlouho. Přejme mu to jako člověku, ale také jako ústavnímu činiteli, který má v ruce právo a povinnost pověřit úspěšného lídra sestavením nové vlády.

Vybere prezident Petra Fialu? Na tuto variantu by asi dneska mnoho lidí nevsadilo. Spíše se čeká, že v duchu svých předvolebních výroků pověření opět obdrží Andrej Babiš. Jak sám ostatně předpovídá.

Lidé dali najevo, že chtějí změnu

Nicméně Miloš Zeman už v minulosti mnohokrát překvapil. Třeba si něco nečekaného nachystal i teď.

Prezident dokáže uměle oddalovat nástup nové vládní koalice. Procedurálně natahovat povolební jednání. Pověřovat opakovaně představitele ANO, aby se dodatečně ukázalo, že nemají šanci získat vládní partnery.

Ať už se ale Miloš Zeman v příštích dnech rozhodne jakkoli, Petr Fiala se téměř jistě dříve či později premiérem stane. Věřme, že se k tomuto výsledku dobere postupem, který bude respektovat ústavní zvyklosti naší země a především vůli občanů vyjádřenou ve volbách. Právě lidmi a jejich názory se hlava státu (ostatně i současný předseda vlády) často zaštiťuje.

Miloš Zeman chtěl být vždy prezidentem dolních deseti milionů. A větší část z těchto deseti milionů ve volbách jasně řekla: chceme změnu. Pro pokračování Andreje Babiše hlasoval zhruba každý čtvrtý volič, který dorazil k urnám.

Proto je to vlastně tak jasné.