Raději si v autě pouštím Jacka Kerouaca, který se dotýká všední reality víc než všechny hlavy papalášů dohromady. Jack zrovna na zadním sedadle svádí Marylou… Bavím se a přeji si, ať se my nenecháme tak jednoduše svést a oblbnout. Ve vší úctě k Jackovi.

Vracím se do rodiště a Velká hlava už visí na všech nárožích. Tam, kde bývaly jiné podobizny a rudé hvězdy, svítí teď modrá. Hlasujeme, která je největší. Vítězí obří hlava na třípatrovém domě. Té může konkurovat už jen obludná Leninova hlava v Žilině.

Projíždíme Moravou. Hele, Babiš! „Budu se za vás rvát až do roztrhání těla,“ v roláčku zaujímá boxerské postavení. Namísto počítačem vyhlazených panáků v saku působí antikulturisticky, jak z Fantomasovy ochranky. Opět promyšlený tah z Prchalovy dílny.

Ale i starostové mají svoji kapřici! „To je ta, co štvala lidi, ať na nás vezmou vidle,“ zní ze zadního sedadla ke starostce z vesničky pod horami. To když jsme chtěli na soukromé louce pod Havlovým Hrádečkem udělat setkání hudebníků.

Vzpomenu na bajku o jejich lídrovi z mého kraje, který před pár lety zahájil kariéru. Za slib finančního příspěvku po volbách odvolal, co se odvolat dalo. Kritizoval, ale Velké hlavě pak skočil kolem ramen. Velká hlava se otřepala a ambiciózního piráta sežrala.

Křižujeme republikou a bavíme se předvolebními hesly. Spolu chtějí změnu, jenže se starými jmény. Přísaha, strana jedné tváře, přísahá, že zatočí s korupcí. Sociální demokracie se zakopává do autu sama. SPD chce potopit Piráty, a ti zase se Starosty slibují vrátit zemi budoucnost.

„Koho budeš volit, Losnu, nebo Mažňáka? Ale třeba Bažňáka,“ zní z Foglarových Stínadel. A Stínadla připomíná i letošní volební nabídka. Hned za cedulí Trutnov mě vítá hlava v nadživotní velikosti. „Uspíšíme dálnici.“ Už zas? Vždyť z toho Velká hlava, krajský lídr ODS, vaří kampaň už několik let, ale kde nic tu nic a Poláci jsou už se svou částí za bukem…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.