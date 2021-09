V létě jsme sledovali spor o ekologický jahodový sorbet versus smetanovou vanilkovou zmrzlinu mezi Piráty a Andrejem Babišem (Lízejte, dokud to nezakážou). Roztomilé škorpení, dalo by se říct ve světle toho, co se na nás řítí tři týdny před volbami.

Tak například hradní mluvčí Jiří Ovčáček se stal hlavním volebním nadháněčem Andreje Babiše. Na Twitteru napsal: „Volme ANO. Není dokonalé, ale fakt brání tuhle republiku. Andrej Babiš dejchá za tuto zemi (Slovák poznal její krásu). Tak se vykašlete na XY a hoďte to Andrejovi.“

Vzhledem k tomu, že to psal v době hospitalizace prezidenta republiky, jsou jen dvě možnosti. Buď se ze Zemanovy nepřítomnosti na Pražském hradě zbláznil, nebo tlumočil vzkaz svého šéfa.

Ve druhém případě by šlo o vyjádření ve prospěch jednoho volebního subjektu, jaké jsme za posledních třicet let nezažili. Takzvaně za všechny peníze, které by se do devadesátimilionového limitu určitě nevešly.

Ovšem glanc ztrácí i opozice. Ve sněmovně rozpoutala peklo kolem brožury propagující prevenci onkologických chorob a téma rakoviny jako jedno z nejvážnějších ve zdravotnictví. Když se s tím nic neudělá, za patnáct let bude na nádorová onemocnění umírat téměř 50 tisíc lidí ročně. Říká premiér Babiš, který se v té souvislosti nechal do propagačního materiálu zvěčnit.

Rozeslat ho měly zdravotní pojišťovny v tomto týdnu. Neudělají to, neb by to podle Pirátů, ODS a TOP 09 byla kampaň hnutí ANO. Babiš šílel radostí, protože opozičníky vykreslil coby nelidy odmítající ochranu zdraví. Ti pochopitelně vůbec neměli řešit, jak pan premiér pěkně na fotografii vypadá a kdy lidé dostanou brožuru do schránek, ale zda jde o účelně vynaložené peníze.

Pokud ano, měli cudně mlčet.