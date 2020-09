Irena Obermannová (1962)

* spisovatelka a scénáristka

* Napsala řadu úspěšných románů, některé zpracovala do filmové podoby.

* Výběr z bibliografie: Frekvence tygra, Divnovlásky, Deník šílené milenky, Láska jako Řím, Tajná kniha, Dopisy Kafkovi

Na střechu našeho embéčka jsme naložili odporný, nepromokavý, černý pytel, který okamžitě získal v naší rodině přezdívku trapný vak, maminka týden zavařovala domácí konzervy, sbalil se propan butanový vařič, stan, nafukovací matrace, spacáky a já nevím co všechno a vyrazili jsme k moři - do NDR nebo do Bulharska až úplně dolů k tureckým hranicím kempovat.

Vždy se vybíraly kempy se zvláštním půvabem, dodnes na některé ta místa ráda vzpomínám, kempy v lese nebo u moře, na skalách a stranou civilizace. Nikdy nezapomenu jak jsem se ráno probudila, poodhrnula celtu a spatřila moře. Ale měla jsem tehdy z našich cest smíšené pocity, blízkost moře jsme milovala, ale kempingového ducha nikoliv, všechny ty společné umývárny, pach z celt a jejich nehezké barvy.

O to víc mě zaujal nový cestovatelský trend, který bych nazvala málem kempováním pro princezny. Jde o luxusní stanování v designových kempech nebo spíše rezortech na romantických místech v divoké přírodě zvané glamping. Neboli camping ve stylu glamure - glamourus camping.

Tyto designové stany vždy stojí v atraktivních lokalitách úzce spojených s přírodou, nádherným výhledem, pokud možno přímo na břehu moře. Neboli jistá podoba s našimi dávnými směšnými dovolenými by tu byla. Ovšem s jedním podstatným rozdílem - stany jsou luxusně vybaveny a podle toho se odvíjí i cena.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

A nemusí se vždy jednat o stany, poslední dobou si získávají oblibu i jurty, maringotky, rybářské chatrče, hausbóty, treehousy neboli chaty na stromě, dokonce už existuje i wellnes vagón neboli soukromé lázně udělané z vyřazeného vlaku.

Moji rodiče by se nestačili divit, jak se naše levná, ale už tehdy v něčem mimořádná dovolená, proměnila. Myslím, že tento staronový způsob cestování souvisí se stále častějším požadavkem na blízký kontakt s přírodou, vztahem k ekologii a s celkovou atmosférou, která ve společnosti panuje v době celosvětové pandemie. Choďme po lese, plavejme, dívejme se na hvězdy a snad nám nic vážného nehrozí.

Navíc i v Česku máme širokou nabídku glampingu a dražší než pobyt v cizině rozhodně není. Vzrůstající obliba tohoto druhu cestování svědčí o tom, že i v době ztížených pobytů v cizině se lze mít hezky. Tak vyražte!

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.