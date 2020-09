Británie logicky zavádí povinnou karanténu pro ty, kdo přijedou z Česka. Na jaře jsme měli jedna z nejpřísnějších opatření proti viru a byli jsme úspěšní. Nyní nemáme prakticky žádná.

Důvod? Zejména to, že lidé už nechtějí roušky nasadit a premiér Babiš to vnímá. Nechce jít proti nim. Právem poukazuje na to, že virus slábne a počet vážně nemocných příliš neroste.

Jenže nemoc může zase zesílit. Pojistit se proti masovému šíření tedy stojí za to i teď. Opatření, která původně navrhl Adam Vojtěch, byla přiměřená. Tedy roušky prakticky ve všech uzavřených prostorách. K tomu by měla přibýt i policejní hodina pro restaurace a zábavní podniky nejpozději o půlnoci. Naopak ve školách by roušky ze začátku působily spíše zmatek.

Jistě, pokud to úřady zavedou, spoustu lidí otráví. Možná budou dokonce protirouškové demonstrace jako v Německu. Ale stojí to za to. Za pár měsíců bude virus definitivně zneškodněn. Do té doby trochu nepohodlí vydržme.