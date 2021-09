Auta se od pondělka plouží po Paříži třicítkou. Radní si od toho slibují větší bezpečí. Řidiči jsou nakvašeni. Je to prý jen další kolo nesmyslného boje proti nim. Ostatně, na to žehrají i zdejší motoristé, když soptí nad cyklistickými pruhy namalovanými uprostřed rušné vozovky. Cyklista tam nikdy nepáchl a nepáchne. Páchnou tam jen auta.

S krásnými řvoucími vozy, symboly svobody a nositeli hospodářské prosperity, se však najisto brzy rozloučíme úplně. Evropské úřady hodlají od roku 2035 zakázat výrobu automobilů s benzínovými a dieselovými motory. Pofrčí jen elektřina a vodík. Tentokrát nejde o bezpečnost, ale o klima.

Milovníci klasických žihadel to považují za šikanu a kojí se nadějí, že se to nestane. Nebude dost baterek. Bude to drahé. A kdo ví, zda vůbec bude jaká Unie.

Marné naděje!

Pro elektromobily totiž hlasoval trh. Pokud je to program Volkswagenu, Mercedesu či Toyoty, je vymalováno. Nejlepší konstruktéři dostali úkoly, bylo rozhodnuto dopředu o bilionech eur. Tohle může zvrátit jen přírodní katastrofa.

A můžeme se vsadit, že za patnáct let budou elektroauta tak vyspělá, že řidiče nebudou potřebovat. Pro naši planetu to je skvělá zpráva. Lidi přijdou o další kousek dobrodružství.