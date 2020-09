A jak ukazují aktuální čísla, budou omezení přibývat, protože ta dosavadní likvidují všechno kromě schopnosti viru se šířit.Nejspíš nás tak bude čekat řízkovné, to bude určeno pro restaurace, které budou muset na podzim při dalším vypnutí republiky zavřít. Fantazii ministrů se zjevně nekladou žádné překážky, takže přijde činkovné (pro zavřená fitnesscentra), nůžkovné pro kadeřnice a zapomenout by se nemělo ani na vlekovné pro všechny, kdo utrpí ztrátu kvůli zrušené zimní sezoně.

Čeština snese všechno

Ministři (či spíše jejich poradci) velmi rychle pochopili, že lid na jedné straně chce žít v bezpečí, na druhé straně nechce, aby krachovaly podniky, na třetí straně touží po veškeré tisícovce, kterou mu stát nabídne, a konečně na čtvrté straně ale zase nechce velkou sekyru ve státním rozpočtu.

Výsledkem komplikovaného zadání jsou patvary typu rouškovné. Rouškovné nejsou peníze, je to pomoc. Na pomoci přece není nic špatného. Proč se vůči ní někdo vymezuje?

A proč by se někdo vymezoval vůči tomu označení, když čeština zjevně unese úplně všechno. Bylo by vlastně velmi zábavné, kdyby se takovýmto způsobem přeložil celý státní rozpočet. Třeba miniaturní rozpočet ministerstva kultury by se přejmenoval na smíchovné (kultura přece musí bavit, tedy rozesmívat, to dá rozum). Velká bitva by se mohla vést o nové jméno pro výdaje ministerstva obrany. Proti sobě by mohly stát návrhy jako pandurovné a kalašnikovné. Jediné, co by z nastalé unifikace položek státního rozpočtu poněkud vyčnívalo, by byly prostředky pro kancelář prezidenta, které by i nadále nesly označení „Pro Vráťu a Nejedlého“.

Co máte proti angličtině?

Ale dost bohapusté legrace. Rouškovné je jazykový paskvil a jako proti každému paskvilu, mělo by se proti němu bojovat, protože zapleveluje tu naši krásnou češtinu. Ale proti rouškovnému by se mělo bojovat ještě kvůli něčemu jinému. Je to termín, který vznikl, aby odvedl pozornost od podstaty toho, co označuje. Rouškovné je velký výdaj ze státního rozpočtu. Je to hodně peněz, které by mohly (ale nemusely) být utraceny za něco jiného. Ano, je plně v gesci vlády a parlamentu, aby nakládaly s penězi daňových poplatníků dle vlastního uvážení. Ale není v její gesci, aby si pro to vymýšlela další slova naznačující, že to není výdaj, ale jakási nehmotná, efemérní pomoc bez nákladů.

Rouškovné je větší paskvil než řada cizích slov, která se v češtině užívají, což řadě lidí vadí. Ale na rozdíl od rouškovného například takové výrazy jako internet zkrátka nelze žádným originálním českým slovem nahradit. Takové slovo zkrátka neexistuje a nikdo se s ním ani nebude vymýšlet, protože by takové slovo dopadlo jako legendární „nosočistoplena“. Namísto ní máme kapesník a všichni víme, co to znamená.

Stejně tak máme internet, a nikoli „mezisíť“.

Jazyk je třeba kultivovat a částečně chránit. Ale nikoli před přejímáním slov, pro něž by se vymýšlely přehnaně komplikované překlady (které by se navíc prostě neuchytily). Chránit jej musíme před zlými výmysly, kterými se nás někdo snaží balamutit. Třeba před rouškovným, které neexistuje. Existují jen peníze, které se utratí.