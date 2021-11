Byl jsem před pár dny na jedné akci, jejímž cílem bylo informovat o přípravě klimatického summitu v britském Glasgow. Nejsem žádný popírač oteplení, Václava Klause a jeho spisky na téma globálního oteplování pokládám za ukázku pavědecké demagogie. Přesto jsem po třech hodinách odcházel zděšen.

Byl to totiž s výjimkou jednoho rozumnějšího panelisty čistý „brainwashing“, tedy „vymývání mozků“ na téma, jak se planeta řítí do zkázy. A jak my Evropané děláme příliš málo a příliš pomalu, aby se zabránilo katastrofě spočívající v růstu teploty na planetě.

Jak se teď hned musí změnit celý náš životní styl, jinak bude konec světa rychlý a neodvratný. A že proto musí v pondělí začínající klimatický summit v Glasgow přijmout závazek, že ve snižování produkce skleníkových plynů přeřadíme na vyšší rychlostní stupeň.

Celé to připomíná situaci v autě, které se řítí po dálnici, vy chcete přeřadit na vyšší rychlostní stupeň, ale zjistíte, že už prostě na převodovce vašeho auta vyšší rychlostní stupeň není.

Ne revoluci. I klimatické

To vše se děje v realitě cenové exploze energií, elektřiny, plynua částečně i benzínu. Krachují dodavatelé energií, stojí leckterá donedávna prosperující firma, lidé bez fixovaných cen dodávek plynu zjišťují, že by za ně měli dát polovinu platu, A nejen český stát se tváří, že se s tím nedá nic dělat.

Evropská komise opakuje, že za to Zelená dohoda o snižování emisí nemůže, protože ještě neplatí. Ale to je spíš k ještě většímu vyděšení než ke klidu. Jasně, za mnohé může Rusko a jeho hra s dodávkami plynu, za něco příliš rychlé pocovidové oživení ekonomiky, ale stejně.

Nejsem asi sám, kdo se tím cítí být zaskočen. Ano, plánoval jsem na střeše sluneční kolektory, už jsem vyzkoušel i elektromobil a byl jsem klidný, že vytápěním zemním plynem planetu příliš nezatěžuji, byť to rozhodně není levné.

A budu rád, když se česká krajina už nebude dál ničit těžbou uhlí, vlastně mi nevadí větrné elektrárny a nejsem proti dalším několika reaktorům. Jsem připraven svůj život upravit, uskrovnit se, ale ne si ho nechat zničit a obrátit naruby. Chci ohleduplný, evoluční přístup k přírodě a klimatu, ne klimatickou revoluci.

Proto s nadějí čekám od summitu v Glasgow, nikoli že přeřadí na vyšší rychlost, ale že dá rozumný návod, jak se vyhnout klimatické havárii vyspělého světa. Protože to je to, co nám tu teď reálně hrozí, pokud nedáme nohu z plynu.