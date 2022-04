Na první pohled to s Viktorem Orbánem ještě nikdy nevypadlo tak dobře. Získal nejen nadpoloviční počet hlasů maďarských voličů, ale díky většinovému systému pro 106 ze 199 mandátů dokonce i jednoznačnou většinu ústavní. S Maďarskem si bude tak moci na první pohled doslova dělat doslova, co chce.

Jenže ne tak úplně. Maďaři přes podporu Orbána nehlasovali pro odchodu Maďarska z Evropské unie. Přes všechny kontroverzní kroky, přes ovládnutí veřejnoprávních médií i drtivé většiny tisku, přes omezení nezávislosti soudů, či kontrolu policii a mnohé další kroky, třeba proti sexuálním menšinám, Orbán Maďarům sliboval, že zemi v Evropské unii udrží. Ano i z Měsíce i z Bruselu je vidět Orbánovo jednoznačné vítězství, ale to neznamená, že pokud chce zůstat v Evropské unii, bude si moci v Maďarsku dělat úplně, co se mu zlíbí.

Je to vidět i na tom, na čem Orbán získal velkou část nečekaně silné podpory. A to na „neutrálním“ postoji vůči válce na Ukrajině. Ano, přes Maďarsko v současnosti neputují na Ukrajinu zbraně, ani je Budapešť Kyjevu nedodává. Ale současně Orbán podpořil všechny rozhodující sankce EU a Západu proti ruskému agresorovi a ani náznakem Putina v jeho útoku na Ukrajinu mezinárodně nepodpořil. Jeho slib, že Maďarsko udrží mimo válku, není proto tak úplně pravda.

Orbán získal ústavní většinu. Může si s Maďarskem udělat, co chce

Už ale to, že Maďarsko je až tou poslední zemí, která tvrdý postoj vůči Vladimiru Putinovi a jeho režimu podporuje, připravilo Budapešť o jeho posledního evropského spojence - Polsko Jaroslawa Kaczynského. Pokud by tato roztržka s Varšavou pokračovala, zůstane osamocené Maďarsko vystaveno tlaku všech nástrojů Evropské unie. A to může velmi rychle skončit faktickým vyloučením Maďarska z EU.

Jenže to ani voliči Viktora Orbána nechtějí a nechce to zřejmě ani sám Orbán. Ten navíc kvůli agresi na Ukrajině ztrácí jednoho velmi mocného spojence a faktického sponzora svého „neliberálního“ režimu – Vladimira Putina a Kreml. Maďarsko je dnes na Rusku nejzávislejší země EU. Rusko nejen dodává za výhodných podmínek plyn, ale za své peníze má Rusko na úvěr Budapešti dostavět i obří jadernou elektrárnu Paks. Kreml slíbil postavit kolem metropole dokonce okružní železnici. A opět na to měl Putin Maďarsku půjčit. S tím vším je teď zřejmě konec. Orbán bez Putina a možná i bez Poláků je přes triumf ve volbách slabší, než kdy dřív. Už mu zbývá jedině Čína, ale ta je hodně daleko.

Orbán se proto bude muset rozhodnout, co s Maďarskem i svým režimem dál udělá. Pokud se rozhodne vrátit Maďarsko na cestu k normální demokracii a bezproblémovému členství v EU, nic mu v tom nebrání. Ústavní většinu k tomu po nedělních ostatně má. Jak sám Orbán říká, to je vidět i z Měsíce