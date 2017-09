Zuberské referendum neplatí, rozhodl správní soud

Referendum o stavbě multifunkčního areálu v Zubří, které se uskutečnilo v polovině června, je neplatné. Na konci minulého týdne o tom rozhodl Nejvyšší správní soud, ke kterému opozice podala kasační stížnost. Referendum se bude konat podruhé, a to společně s parlamentními volbami a s otázkou, kterou ve své petici opozice prosazovala.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

„Jsem rád, že nám dal soud za pravdu,“ vyjádřil se odpůrce areálu a člen petičního výboru Martin Novák poté, co si společně s Vladimírem Krupou, opozičním zastupitelem, vyslechli nové rozhodnutí soudu.



Odpůrci areálu tak dosáhli svého referenda, o něž bojovali od letošního dubna. Tehdy návrh s otázkou: „Jste pro krytý bazén ve městě Zubří?“ předložili na jednání zastupitelstva. Koalice ale referendum odmítla.



Vzápětí nato vznikl petiční výbor, který během několika týdnů nasbíral patnáct set podpisů, jež referendum v termínu podzimních voleb do Poslanecké sněmovny podpořily. „Tento termín by zajistil menší finanční náročnost a větší účast voličů,“ uvedl k výběru termínu Novák.

Mezitím se ale koalice v čele se starostou Lubomírem Vaculínem rozhodla, že referendum přece jen podpoří. Ovšem s jinou otázkou a dříve. Shodli se na 17. červnu.

Opozice označila toto referendum za „truc-referendum“. Situace vygradovala tak, že o platnosti toho kterého hlasování musel rozhodnout Krajský soud v Ostravě. Ten na poslední chvíli posvětil referendum vyhlášené radnicí. Opozice se s tím odmítla smířit a podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

ÚŘAD STAČIL VYBRAT DODAVATELE STAVBY

Červnové referendum nakonec kvůli slabé účasti skončilo s výsledkem neplatné. K urnám nepřišlo ani třicet procent hlasujících z potřebných pětatřiceti.



Z těch, co přišli, bylo více lidí proti projektu města. „Je to obrovská investice, která město, jako je Zubří, zadluží na dlouhé roky,“ vyjádřil se jeden z nich Radim Vlk.



Starosta města Lubomír Vaculín byl tehdy s výsledkem referenda spokojený. „Jsem rád, že stavba bude pokračovat dál,“ uvedl. Než dorazilo rozhodnutí soudu, stihla radnice vybrat dodavatele stavby.



Další kroky se nyní až do říjnového referenda zastavily. „Nové referendum je rozhodnutí soudu a my jej respektujeme,“ uvedl Vaculín. Jak dopadne, si netroufá tipovat. „To nedokážu předvídat, rozhodnutí bude na lidech,“ dodal.



Plánovaný víceúčelový areál má stát 120 milionů korun. Pokud jeho výstavbu lidé podpoří, budou jeho součástí vnitřní i venkovní bazény, wellness centrum, bufet s dětským koutkem a kuželnou. Současně vznikne také Lékařský dům a Komunitní dům pro seniory. Opozice projekt považuje za megalomanský a snaží se prosadit původní plán opravit stávající koupaliště s úpravou okolí.