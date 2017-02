Zemřel učitel, sportovec a spoluzakladatel souboru Vsacan Jiří Parduba

Vsetín – Ve věku nedožitých 94 let zemřel ve čtvrtek 2. února učitel, sportovec, folklorista, Sokol a držitel Ceny města Vsetín za rok 2001 Jiří Parduba.Jiří Parduba se narodil ve Vsetíně 22. dubna 1923 a celý život zasvětil práci ve prospěch vsetínské společnosti. Jeho matka byla první kadeřnicí ve Vsetíně, otec byl holičem. A oba rodiče byli velcí vlastenci, což se vrylo také do povahy jejich syna.

Jiří Parduba zemřel ve věku nedožitých 94 let.Foto: ARCHIV MĚÚ VSETÍN

Jiří Parduba studoval na gymnáziu a poté na učitelském ústavě ve Valašském Meziříčí. Roku 1942 nastoupil na své první učitelské místo ve Vsetíně a učitelskému povolání se věnoval až do důchodu. Svou výchovou ovlivnil tisíce dětí a mladých lidí.

„Mne učil na Trávníkách, pamatuji si jej jako přísného tělocvikáře,“ připomněl Jiřího Pardubu další vynikající vsetínský sportovec a člen Sokola Jan Talaš.

Co se sportovní kariéry týče, Jiří Parduba by v tomto ohledu velmi aktivní. V mládí hrál nejprve kopanou. Dotáhl to do dorostu. V sezoně 1940/41, tedy hned rok po založení vsetínského hokejového oddílu, mu učarovala právě ledová plocha a začal oblékat dres Vsetína.

Jednu sezonu jako útočník, jedenáct dalších už s číslem 7 na zádech v obraně. Vsetín tehdy jezdíval k mistrovským zápasům po celé Moravě. Za války však i proti takovým týmům, jakými byly pražské LTC, ČLTK nebo Sparta.

Za války byl Jiří Parduba totálně nasazený ve Zbrojovce, jako člen partyzánské Brigády Jana Žižky se tehdy aktivně zapojoval do odboje proti německým okupantům.

Po osvobození stál u založení národopisného Valašského krúžku Vsetín, který se v roce 1948 po sloučení s Michálkovou cimbálovou muzikou Vsacan přerodil ve folklorní soubor Vsacan. Jiří Parduba patřil k prvním tanečníkům souboru a patřil k nejlepším odzemkářům.

Sportovní kariéru i kariéru aktivního tanečníka Vsacanu musel ukončit v roce 1952 kvůli zdravotním problémům s okem, na které téměř oslepl. Dál ale působil například mezi zahrádkáři a po roce 1989 patřil k obnovitelům Sokola ve Vsetíně. „Vždy jej ale mrzelo, že se Sokolům nevrátila vsetínská sokolovna,“ připomněl Jan Talaš.

V letech 1990 až 1994 byl Jiří Parduba také členem městského zastupitelstva, zasloužil se mimo jiné o obnovení památníku T. G. Masaryka na Palackého ulici, změny názvů ulic či o lepší péči o hroby významných osobností, například Matouše Václavka, Františka Sovy, malíře Miloše Borii.

V roce 2002 obdržel Jiří Parduba Cenu města Vsetína za rok 2001 za dlouholetou pedagogickou činnost a za aktivní činnost v Sokole.

Poslední rozloučení s Jiřím Pardubou se uskuteční ve čtvrtek 9. února v 15 hodin, v římskokatolickém chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně.