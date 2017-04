Zemřel dlouholetý primář dětského oddělení ve Vsetíně Jiří Kilian

Ve věku 67 let zemřel ve středu 12. dubna dlouholetý primář dětského oddělení Vsetínské nemocnice Jiří Kilian. Jeho život byl se vsetínským zdravotnickým zařízením spjatý po více než třicet let.

Dlouholetý primář dětského oddělení Vsetínské nemocnice Jiří Kilian.Foto: Archiv Vsetínské nemocnice, a. s.

Svými kolegy i rodiči malých pacientů byl vnímán jako vysoce erudovaný specialista, člověk moudrý, uznávaný a respektovaný, s vysokým právním povědomím a morálními zásadami.

Byl krajským odborníkem, komunikoval s ministerstvem zdravotnictví i dalšími organizacemi, podílel se na legislativních úpravách. Dlouhá léta kultivoval vnitřní předpisy a směrnice nemocnice, zapojil se do zavádění systémů kvality, významně se podílel na výchově lékařů. Zaměstnanci si jej také zvolili jako svého zástupce do dozorčí rady.

Jiří Kilian byl absolventem lékařské fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Do Vsetínské nemocnice nastoupil v roce 1984 ve svých 34 letech jako nástupce lékařky Jarmily Straňákové a stal se v pořadí třetím primářem dětského oddělení.

Za jeho působení došlo k výrazným změnám v poskytování péče, zasloužil se například o zavedení systému rooming in, kdy jsou novorozenci s matkou umístění na jednom pokoji, hospitalizace dítěte s doprovodem se stala samozřejmostí.

Jiří Kilian byl zastáncem Charty práv hospitalizovaných dětí a významně se zasloužil, že byl Vsetínské nemocnici – jako jednomu z prvních deseti zdravotnických zařízení v České republice – udělen titul Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská k dětem) s právem užívat logo UNICEF.

„Nezapomínejme na děti,“ tak by se dalo formulovat jeho celoživotní krédo. Dětskému oddělení vtiskl charakter moderního pracoviště, vždy byl přitom obdivovaný dětmi a dokázal rodičům vysvětlit průběh nemoci i její záludnosti. Dětské oddělení vedl osmadvacet let až do roku 2012, kdy primariát předal Mariánu Rubintovi. I nadále zde však působil jako lékař, vždy připraven pomoci. V roce 2014 získal ocenění Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje. Na své oddělení se vracel vždy, když mu to zdravotní stav dovoloval, a pracoval až do své smrti.