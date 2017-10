Zeman nepojede do Zlínského kraje. Čunek mu cestu nechtěl zaplatit

Prezident Miloš Zeman nezavítá v listopadu na původně plánovanou cestu do Zlínského kraje. Podle serveru Aktuálně.cz zrušil cestu poté, co hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) prezidentovi oznámil, že delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun. Podle Hradu krajská návštěva nebyla zrušena, ale prezident místo toho zavítá do Olomouckého kraje. Náklady na prezidentské návštěvy se pohybují v řádu statisíců a většinu z toho platí kraje.

"Pan prezident si návštěvu Zlínského kraje nakonec rozmyslel," řekl serveru Čunek s tím, že mu to Hrad oznámil zhruba před dvěma týdny dopisem. Podle hejtmana by si prezident měl cesty hradit ze svého rozpočtu. "Ale napsal jsem panu kancléři (Vratislavu) Mynářovi, že zaplatíme částku až 30 tisíc korun za oběd nebo večeři, zkrátka jak si vybere," uvedl hejtman. Považoval jsem to za velký benefit, ale zkrátka mi oznámili, že do našeho kraje tedy nepojedou, dodal. ČTĚTE TAKÉ: Vyžeňte kameramana, nebo ho zabiju, prohlásil Zeman v sídle Rady Evropy "O peníze v zásadě nejde. Jde o hrozně trapné a mediálně vděčné kopání do kotníku. V Olomouckém kraji bude fajn," uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman zahájil další kolo krajských cest v polovině září. Do té doby byl v každém čtyřikrát a kraje jeho návštěvy stály přes 17 milionů korun. Další výdaje mají s prezidentovými cestami města a obce, na jejichž bedrech je zajištění tribun a ozvučení pro setkání s veřejností. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN) chce prosadit, aby se v budoucnu na financování návštěv podílela prezidentova kancelář. Zeman to odmítá. ČTĚTE TAKÉ: Česko si na Ukrajině kazí věhlas kvůli Zemanovi, prohlašovali demonstranti Nesouhlasí rovněž s názorem člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jana Outlého, podle kterého by měl své cesty v době prezidentské kampaně vzhledem k opětovné kandidatuře zvážit. Případně by měl zahrnout náklady na setkání s občany jako bezúplatné plnění do volebního limitu, který činí 50 milionů korun. Prezident si ale nemyslí, že jsou jeho návštěvy předvolební kampaní. Zdůraznil, že pokud by začal jezdit do krajů nyní, mohla by to být kampaň, ovšem on regiony navštěvuje od začátku výkonu mandátu. Za kampaň své výjezdy nepokládá taky kvůli tomu, že nikoho nevyzývá k tomu, aby mu v prezidentské volbě příští rok dal hlas. ČTĚTE TAKÉ: Premiér Sobotka: Zemanovy výroky o Krymu odporují politice Česka

Autor: ČTK