Železnice oslavila osmdesáté výročí, dorazila tisícovka návštěvníků

Velkou slavnost zažili v neděli 3. září obyvatelé Horní Lidče a další návštěvníci z okolních obcí. Při příležitosti oslav osmdesátého výročí otevření železniční tratě Milana Rastislava Štefánika Púchov - Horní Lideč byl z Púchova vypraven parní vlak, který do Horní Lidče přivezl stovky pasažérů.

Oslavy s bohatým kulturním programem poté pokračovaly v místním sportovním areálu, a to za účasti župana Trenčínského kraje Jaroslava Baška, zlínského hejtmana Jiřího Čunka, oblastního ředitele Správy železniční dopravní cesty v Olomouci Ladislava Kašpara a primátora města Púchov Rastislava Heneka. Nechyběli ani starostové a zástupci obcí Dohňany, Záriečie, Lúky, Lysá a Střelná.



Vlaku taženému historickou lokomotivou trvala cesta do Horní Lidče více než tři hodiny.



Na každé vlakové zastávce cestující vítal starosta konkrétní vesnice, atmosféru dotvářely místní dechové a cimbálové kapely i pěvecké sbory.



„Zkrátka každá obec chtěla přispět co nejvíce k důstojné oslavě tohoto výročí,“ uvedla Lucie Manová z informačního centra v Horní Lidči. Doplnila, že o jízdenky na speciální vlak byl mimořádný zájem. Osm set lístků zmizelo během několika dní.



Do konečné stanice v Horní Lidči přijela parní lokomotiva za zvuku dechové hudby Lidečanka a přítomnosti mnoha obdivovatelů historických vlaků. Hosty přivítal starosta Lidče Josef Tkadlec.



„Opět jsme si potvrdili, že k sobě mají Češi a Slováci blízko. Že dokážeme spolupracovat i se bavit. Vy všichni, kteří tady jste, jste toho důkazem. Naše krásné vztahy mohou být vzorem pro soužití jiných národů,“ uvedl ve svém projevu.



Asi tisícovka účastníků v čele s hasiči nesoucími prapory jednotlivých sborů a obcí se za doprovodu dechovky vydala do sportovního areálu, kde slavnosti pokračovaly.

Historie železnice H. Lideč - PúchovVýstavba železnice generála M. R. Štefánika začala v druhé polovině roku 1935. Stavba, která trvala rok a půl, poskytla obživu velkému množství pracovníků. Práce to ale nebyla jednoduchá. Železnice v délce 28,5 kilometru vede územím, které kladlo stavebním pracím značné překážky. „Například ve Střelné museli dělníci prorazit tři sta metrů dlouhý tunel. Před Púchovem postavili mohutný viadukt a mnoho dalších mostů, podjezdů a nadjezdů,“ vyjmenovala Manová.

Slavnostní zahájení dopravy na trati se uskutečnilo 2. května 1937. Od té doby se Horní Lideč stala významným železničním uzlem, kde ke stávající železniční trati Vsetín - Horní Lideč - Bylnice vzniklo spojení se Slovenskem.