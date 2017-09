Zdravotnictví čeká velký třesk. Síť nemocnic prořídne

Nic podobného se prozatím žádnému z českých ministrů nepodařilo, přestože si to všichni přáli: koncentrovat lékařskou péči do velkých nemocnic. Zrušit část malých špitálů nebo je změnit na léčebny dlouhodobě nemocných je totiž politická sebevražda.

To se ale nyní může změnit. Většina kandidátů na šéfa resortu totiž přiznává, že chce nemocniční síť zredukovat. Zdravotní pojišťovny je přitom podporují. Nemocniční síť je podle nich přebujelá a dvacet procent lůžek je dlouhodobě nevyužitých.

„Zanedlouho se nám přitom nabídne jedinečná příležitost, jak celý problém vyřešit. V prosinci příštího roku končí všem lůžkovým zařízením rámcové smlouvy s pojišťovnami. S tím lze velmi dobře pracovat,“ přiznal náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk. Pojišťovny prý budou moci nemocniční síť konečně seškrtat.

KDO SKONČÍ?

O tom, která zařízení zaniknou, už má dokonce naprosto konkrétní představu. „Strategii k tomu udělanou máme. Přihlížet by se mělo například k tomu, kolik určitých výkonů nemocnice provede,“ přiblížil své plány Honěk. Čím častěji se totiž lékaři určitým problémem zabývají, tím lépe ho podle něj dovedou vyřešit.

Skončit by tak měly například porodnice, které neprovedou víc než pět stovek porodů ročně. Taková zařízení jsou podle Hoňka pro matku i pro plod nebezpečná. „Podobně bychom postupovali i jinde. Třeba pokud chirurg neprovádí operaci pankreatu (slinivky břišní, pozn. red.) každý den, ale střihne si ji jen párkrát do roka, nebude to spojeno s kvalitou,“ domnívá se Honěk. S takovými špitály už by smlouvu na operace slinivky břišní neobnovoval.

POLITICI JSOU PRO

Stínoví ministři zdravotnictví s ním souhlasí. „Nemocniční síť opravdu potřebuje změnu,“ řekl například zdravotnický expert ANO Adam Vojtěch. Škrtat lůžka podle počtu provedených výkonů je podle něj jedno z možných řešení, ale použít by se dal i německý model. „V Německu musí každá nemocnice povinně zveřejňovat zprávu o kvalitě své péče. Podle toho, co z ní vyplyne, s ní pojišťovna nasmlouvá další péči,“ dodal Vojtěch.

Stínový ministr TOP 09 Leoš Heger by zase nechal výběr na samotných pacientech. „Nejpřirozenější cestou by bylo zrušit současné paušály a místo nich platit nemocnicím za diagnózu, tedy za vyléčeného pacienta. Všem stejně,“ říká Heger. Po čase by se ukázalo, do kterých špitálů si lidé lehnout chtějí a kterým se naopak vyhnou obloukem.

NĚKOLIK NÁPADŮ

Další nápady přidali i nezávislí odborníci. Například podle Františka Vlčka ze Spojené akreditační komise by mohla o osudu nemocnic rozhodovat skupina expertů, která by nemocnice „známkovala“ třeba hvězdičkami – podle jejich kvality a bezpečí.

Bývalý náměstek ministra zdravotnictví Pavel Hroboň by zase zavřel ty nemocnice, které dělají příliš mnoho chyb. „Pokud nemocnice vykazuje příliš mnoho opakovaných hospitalizací, tedy pokud se do ní musejí pacienti do třiceti dnů od propuštění znovu vracet, nebude tam asi něco v pořádku,“ řekl. S takovým zařízením by spolupráci ukončil. Náklady na opakovanou hospitalizaci by navíc nemocnici neproplatil.

Ředitel Fakultní nemocnice Roman Kraus uvedl, že by se zveřejňováním kvality, které by sloužilo jako vodítko pro pacienty i nástroj pro pojišťovny, žádný problém neměl.