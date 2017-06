Zámek dál chátrá, na zásadní opravu nejsou peníze

Vedení Branek chce v letošním roce pokračovat s dalšími drobnými opravami místního chátrajícího zámku. Do zásadní rekonstrukce se ale nepustí. Nejsou prostředky.

Značně poškozený zámek obec vlastní přes deset let. Péči o něj zanedbal stát, který jej znárodnil po druhé světové válce.

„Budova spadala pod Ministerstvo zdravotnictví, které z něj udělalo zdravotnické středisko. Pak ale pro tyto účely postavili nový objekt a zámek přestali využívat, nechali ho chátrat," přiblížil Petr Zajíc, referent kultury a památek meziříčské radnice.

Doplnil, že se jedná o venkovské sídlo s barokním jádrem z osmnáctého století. V devatenáctém století byl pak přestavěný do dnešní podoby.

Přestože obec za dobu svého vlastnictví investovala do oprav přes dva miliony korun, na památce velké změny nejsou patrné.

„Obec do zámku v mezích svých možností investuje. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby bylo tempo oprav rychlejší, ale minimálně můžeme říct, že chátrání zastavili," informoval Zajíc.

Že osud památky není obci lhostejný, potvrzuje starosta František Svoboda výčtem investičních akcí.

„Když jsme majetek získali, byla to ruina, do které pršelo. Za těch deset let jsme do ní investovali přes dva miliony korun. Bohužel v takovém stavu, v jakém se zámek nachází, nejsou námi provedené opravy úplně viditelné," vysvětlil starosta.

Ten se netají tím, že pro obec je zámek velkým soustem, na které ne úplně stačí. Občasné dotace ze Zlínského kraje či Ministerstva kultury s opravami vypomohou, výrazné opravy by ale umožnila až dotace z evropských fondů, pro jejíž zisk by však obec musela mít připravený projekt využití zámku, což je podle starosty kamenem úrazu.

„Zámek pro naši obec rozumné a ekonomicky prosperující využití nemá, nejen úplná rekonstrukce, která by vyšla na desítky milionů korun, ale i další provozní náklady jsou ve velkém protikladu s tím, co bychom z toho následně měli," vysvětlil.

Častým tématem zastupitelů je proto otázka, zda by nebylo lepší zámek prodat soukromému investorovi. „Tady ale dochází k názorovým kolizím. Ne každý s prodejem souhlasí," netajil starosta.

Mezi těmi, kdo prodej zámku nepovažují za nejšťastnější řešení, je například místní obyvatelka, zastupitelka a také členka spolku pro zámecký park Blanka Palátová.

„Osobně bych chtěla, aby zůstal ve vlastnictví Branek. Obci se podařilo dát dohromady zámecký park a zámek je jeho nedílnou součástí. Bylo by proto skvělé najít využití i pro zámek," prozradila Palátová.

Podle ní je svěřit zámek soukromníkovi odvážný krok.

„Může to být dobrý soukromník, který se o to krásně postará, ale také to může být podvodník, který má kdovíjaké úmysly. Proto jsem v otázce prodeje velmi opatrná," uzavřela Palátová.