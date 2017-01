FOTO, VIDEO: Zabijačka ve Francově Lhotě přilákala mlsné jazyky

Francova Lhota - Vykročit ráno z domu s prázdným žaludkem pro mě nepřichází v úvahu. Vsadím se ale, že ve Francově Lhotě dnes doma nesnídá nikdo. U místního Ranče U Zvonu se totiž koná už 7. ročník Zabijačkového dne. Po půl osmé i já nasedám do auta a vyrážím vstříc vepřovým hodům.

I kdybych teď zavřela oči a rozhodla se k Ranči dojít poslepu, bezpochyby bych trefila už z parkoviště. Vůně zabijačkových specialit jde cítit z daleka. „Už jste jedla?" zazní hned poté, co se s pořadateli akce pozdravím. Odpověď ano je očividně udivuje.

Řezník přesto nelení a ihned mi servíruje čerstvé vepřové lahůdky na papírový tácek. Mé oči už ale upřeně pozorují práci všech, kteří se na přípravě domácích zabijačkových pochoutek podílejí.

I když je venku patnáct stupňů pod nulou, okolo velkých kotlů, ve kterých se vaří kyselice, ovarovice či vnitřnosti, pendluje hned několik místních. Zamíchat, přidávat suroviny, přikládat pod kotlem a samozřejmě hlídat, aby se nic nerozvařilo a všechno bylo v nejlepší kvalitě. Tyto úkoly mají dnes na starosti především muži. S nápadem pořádat obecní zabijačku ale před sedmi lety přišel ženský spolek, který se v obci stará o kulturu. „Jsme zkrátka aktivní. Když jsme před sedmi lety vymýšlely, jak bychom obohatily kulturní program v obci, napadla nás zabijačka a lidi si ji velice oblíbili," popisuje vznik nápadu vedoucí spolku Věra Zimková. Přiznává ale, že uspořádat obecní zabijačku není nic jednoduchého. „Prase tady sice neporážíme, to by bylo ještě o to složitější, ale i tak nám akce zabere celý víkend," vysvětluje Zimková.

Šikovné ruce místního řezníka a dobrovolníků každopádně práci usnadňují. Pomáhá i ředitel místní školy Karel Sucháček. „Chodívám tu vypomáhat odjakživa," prozrazuje. „Včera se nachystala značná část, jelita, jitrnice, škvarky. Dnes v kotlech vaříme kyselicu, vnitřnosti a podbradek. Cérky v kuchyni ještě chystají pečené speciality, které se budou prodávat se zelím," popisuje Sucháček.

Z kotlů stoupá pára, z rádia vyhrává dechovka a fronta mlsných nakupujících se prodlužuje tak, že členky komise, které dnes krom kuchařek plní také funkce prodavaček, se musejí pořádně otáčet.

Řezník Josef Smetana noří ruce do čerstvě uvařených vepřových pochoutek a každému zákazníkovi dává pečlivě vybrat ten nejlepší kousek. „Je to pěkná akce, ale ještě lepší by bylo, kdybychom mohli čuníka zabíjet přímo tady. To ale veterina zakazuje," krčí rameny Smetana. Tak aspoň přidává vzpomínku na staré časy. „Dřív bylo v každé domácnosti prase. My řezníci jsme se nezastavili. Každý den jsem chodíval i na dvě zabijačky," vzpomíná. „Bývalo to perfektní, takové lidovější než teď. Nedá se nic dělat. Lidi zpohodlněli. Teď si maso radši koupí," dodává a přitom se zahřívá tekutými trnkami. I když se snažím zdržovat se v blízkosti rozpálených kotlů, zima mě nutí se pomalu loučit. „A ochutnala jste tu našu francolhotskú kyselicu?" volají na mě při odchodu kuchařky z kuchyně. Ochutnala. Byla vynikající.