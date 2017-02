Zaběhnutí psi roztrhali na Bečvách osm srn

Prostřední Bečva, Valašsko - Osm případů útoků volně pobíhajících psů na lesní zvěř zaznamenali v poslední době myslivci v Prostřední Bečvě. Vina je podle nich na majitelích psů, kteří si neplní své povinnosti. Vedení obecního úřadu už chystá vyhlášku, která má volný pohyb psů omezit. Myslivci zase varují, že psa nahánějícího zvěř mohou podle zákona zastřelit.

Ilustrační fotografieFoto: Foto: Deník

Být majitelem psa s sebou nese řadu povinností. Jednou z nich je zamezit mu ve volném pohybu v obci a jejím okolí. Volně pobíhající psi jsou zejména v zimě nebezpeční také pro lesní zvěř, především srny. Ty se v mrazivém období stahují blíže k obydlím, kde snadněji naleznou potravu.



V Prostřední Bečvě se už v osmi případech staly kořistí psů. „Víme, že vina není na straně psů, ale majitelů,“ řekla členka Mysliveckého spolku Radegast v Prostřední Bečvě Hana Křenková. „Pokud se pes naučí nahánět, probudí se v něm lovecké pudy po předcích a je konec, tomu už se nedá zabránit,“ vyjádřila se. Podle jejích slov pak psi zvíře v pro ně těžkém nebo neznámém terénu doženou. Některé rasy jsou výrazně rychlejší než srny. „Už jsme byli dokonce i svědky toho, že pes uloveného srnce doslova sežral. Zůstala po něm jen kostra,“ podotkla Křenková.



Podle ní si majitelé musejí uvědomit, že riziko představuje i pes vybavený náhubkem. „I když třeba zvěř nakonec nedožene, uhoní ji. Srna pak zalehne, dostane horečku a zápal plic a na následky toho uhyne,“ upozornila.



Majitelé psů by měli myslet i na skutečnost, že existuje zákon o myslivosti. Ten dovoluje myslivecké stráži psa přistiženého při honitbě zvěře ve volné přírodě usmrtit. „Uznávám, že lidé považují psy za své miláčky. Jenže přírodu musí chránit všichni. Nesmí to být jen na myslivcích,“ zdůraznila Hana Křenková.



Starosta Prostřední Bečvy Radim Gálik považuje volně pobíhající psy za přetrvávající problém. „V této věci se samozřejmě snažíme jednat. Osobně navštěvujeme majitele psů, o nichž víme, že jim pes utíká, a upozorňujeme je, aby si je lépe ohlídali,“ informoval starosta.



Obecní vyhlášku o zákazu volně pobíhajících psů na veřejném prostranství v současné době vesnice nemá. Do dvou měsíců se to ale změní. „Předchozí vyhlášku jsme zrušili, protože byla už staršího data. Novou ale do uvedené doby přijmeme,“ informoval Gálik.



Pokud majitelé psů na výzvy o jejich zabezpečení nebudou reagovat, vedení obce může poslat jejich případ k přestupkové komisi. „To jsme ale zatím nikdy neudělali. Stejně tak jsme naštěstí ještě nikdy nemuseli řešit případ, že by pes zaútočil třeba na dítě,“ doplnil starosta Radim Gálik.



Problém s volně pobíhajícími psy se ovšem netýká jen Prostřední Bečvy. Potvrzuje to i Veronika Ritterová. „Dnes žiju v Hranicích na Moravě a tam jsem se s volnými psy naštěstí ještě nesetkala. To je dobře, protože jako matku ročního syna by mě to maximálně znepokojilo,“ nechala se slyšet. Dodala však, že zkušenosti s pobíhajícími psy má. „Pocházím z Valašska a v minulosti jsem tam bydlela ve dvou vesnicích. V obou jsem se s volnými psy několikrát setkala. Že by útočili i na lesní zvěř, to každopádně slyším poprvé,“ přiznala Ritterová.