Za víkend našli s kamarádem přes tisíc hřibů

Čas na hřiby? Ideální. Nejen na sociálních sítích se Valaši předhání ve zveřejňování fotek s největšími, nejpočetnějšími a nejkrásnějšími úlovky.

Milan Filip z Hošťálkové přinesl dva krasavce přímo z lesa do místní restaurace. Praváci si obdiv vysloužili, dohromady vážili dvě kila. „Šel jsem ráno kolem suchého vývratu a nic. Za hodinu znova a uviděl jsem odlesk. Myslel jsem, že je to list. A byl to přes kilo vážící pravák a vedle měl ještě bráchu,“ radoval se z nálezu Filip.

Na houby chodí pravidelně, během uplynulých tří dnů našel pět set praváků. „Kámoš jich našel šest stovek. Já v neděli, kromě těch dvou obrů, ještě dalších sto padesát praváků a pár suchohřibů,“ pochlubil se Milan Filip.

Podle něho ale už moc příležitostí k houbaření nebude. „Ještě půjdu zítra a pak už to skončí. Začnou deště a chladno a budou růst maximálně kolopeňky,“ usoudil Filip. Ještě více úlovkům brání nájezdy desítek hřibařů.

To potvrdila i Božena Tomečková, která brázdí lesy v okolí Francovy Lhoty více než deset let. „Rok od roku potkávám v lese víc a víc lidí. Chodí celé rodiny. Pokud nevyjdu brzo ráno, tak celý košík nenajdu,“ řekla Tomečková, která denně z lesa přinese praváky, suchohřiby a bedly.

Všechno co najde, ze tří čtvrtin rozdá. „Vždycky vzpomenu na lidi, kteří už nemůžou chodit po lese a sbírat. Hříbky nasuším, dám do sklenky, přidám mašli a je to docela pěkný dárek,“ popsala Božena Tomečková. K uchování hřibů používá zásadně metodu sušení.

Podle mykologa Jiřího Polčáka je sušení nejvhodnější z hlediska úspory místa. „Můžete dát hřiby i do mrazáku, ale pak je lepší je trochu podusit. Houby obsahují až devadesát procent vody, když je chvíli nepovaříte, zaberou moc místa,“ vysvětlil Polčák. Každopádně hřiby nerozmrazujeme, ale rovnou tepelně upravujeme.

Polčák upozornil také na množství hřibařů a jejich nevhodné chování. „Dělají z lesa smetiště, hulákají, chovají se jak čuňata a rozkopávají mnohdy vzácné houby. Nejhorší jsou hřibaři se psy, které nechají volně pobíhat po lese,“ zlobil se Polčák.

Velký pozor by si měli dávat příležitostní houbaři. Vlivem počasí je les i v tuto pozdní dobu plný jedovatých hub. Hojně se vyskytují muchomůrky zelená a tygrovaná. „Lidé sbírají jedovatý žampion zápašný, který způsobuje lehké otravy, ale častější konzumace se může vymstít. Pozor také na čepičatku jehličnanovou, která se snadno zamění s opeňkou,“ upozornil Jiří Polčák.