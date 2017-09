Vyhořelý Libušín získává zpět svou podobu

Byl to on, kdo kdysi dvěma góly v bitvě o všechno poslal juniorku Vsetína do první ligy. Jihlava tehdy slavila záchranu extraligy a David Březina byl hrdinou. Ten samý klub se ho nyní po návratu do nejvyšší soutěže mužů v létě zbavil. Už byl nepotřebný. Hádejte, kam zamířil? Jistě, na Lapač.