Vydatné sněžení vylepšilo podmínky pro lyžování

Valašsko - Vydatné sněžení v uplynulých dnech výrazně vylepšilo podmínky pro lyžování. Provozovatelé areálů lákají na upravené sjezdovky i do běžeckých tras.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Tesař

„Konečně jsme se dočkali sněhové nadílky. Jen v noci z úterý na středu napadlo na hřebenu dvacet centimetrů nového sněhu, takže vyjely rolby upravit běžecké stopy, Beskydskou Hornovsackou magistrálu a okruhy kolem Vsackého Cábu,“ informoval Igor Levč z Hotelu Vsacký Cáb. Dodal, že upravená je také sjezdovka přímo u hotelu.



Výborné podmínky hlásí také Skiareál Karolinka. V provozu je hlavní kilometrová sjezdovka i snowpark s překážkami a skoky. „Na sjezdovkách máme osmdesát centimetrů sněhu, mimo sjezdovky leží čtyřicet centimetrů,“ popsal Jan Dudek, provozovatel skiareálu.



Na tuto neděli přichystali v Karolince testování lyží. „Nedělní lyžaři si mohou po celý den zdarma vyzkoušet novou kolekci lyží. Můžou se na místě poradit s odborníkem a lyže si i koupit,“ pozval Jan Dudek.

Každý den od 9 do 16 hodin se lyžuje ve Skiareálu Búřov ve Valašské Bystřici. Ve středu, pátek a sobotu i večer od 18 do 21 hodin. „Od loňska máme rozšířenou sjezdovku, je ve tvaru U-rampy. Takže se na ni vejde daleko více lyžařů. Bokem sjezdovky jsou až tři metry sněhu, kde se vyřádí hlavně freestylisti,“ láká provozovatel Silvestr Mikuláštík. Kromě dětského vleku čeká na děti na Búřově také nová bobová dráha s protisvahem. „Novou máme také odpočívárnu a parkoviště u vleku pro čtyřicet aut. Půjčíme také veškeré vybavení malým i velkým,“ nabídl Mikuláštík.



Sněhová nadílka vylepšila podmínky také na Kohútce. V provozu je celé středisko a na víkend bude upravená i hřebenová trasa pro běžkaře. Všechny běžecké stopy jsou upravené na Pustevnách v Beskydech. Lyžaři zde mohou využít i tři sjezdovky. Na Pustevnách navíc hlavní atrakcí zůstávají ledové sochy. K vidění budou ve dvou stanech až do neděle, kdy výstava končí.



Ve skvělém stavu jsou také svahy ve Skiareálu Razula ve Velkých Karlovicích. „Bez problémů sjízdné jsou i běžecké stopy, ideální jsou i podmínky pro sáňkování,“ přiblížil vedoucí areálu Luboš Sušila.