Vyberte si z pozvánek na kulturní, společenské i sportovní akce o víkendu

Valašsko - Čeká nás prodloužený sváteční víkend. Pro ty, kteří mají volno je tu výběr z nabídky kulturních a společenských akcí na Valašsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Mazanec

Vsacané zvou na tradiční zpívání koled k vánočnímu stromu

Vsetín – Tradiční valašské koledy budou znít v předvečer Štědrého dne na Dolním náměstí ve Vsetíně. Ke každoročnímu zpívání zvou na pátek 23. prosince širokou veřejnost členové vsetínských folklorních souborů Vsacan a Vsacánek.

Přímo na náměstí bude také k zakoupení nové CD s valašskými koledami, které letos v předvánočním čase nahrály cimbálové muziky Vsacánku. „Deska obsahuje devatenáct valašských koled, které jsou proloženy krátkými básněmi. Také zpěvníček s texty. Pevně věřím, že všem posluchačům navodí příjemnou vánoční atmosféru," vzkazuje autorka myšlenky natočení alba Radka Křivová.

Zpívání koled se soubory Vsacan a Vsacánek začíná na vsetínském Dolním náměstí v pátek 23. prosince v 17 hodin.

Boršičanka ze Slovácka potěší posluchače ve Študlově

Študlov – Obecní úřad ve Študlově zve všechny příznivce vánočních melodií na vánoční koncert slovácké dechové hudby Boršičanka Antonína Koníčka. Uskuteční se v úterý 27. prosince od 14 hodin v místním kulturním domě. „Boršičanka v naší obci zahraje poprvé a určitě půjde o výborný kulturní zážitek," řekla starostka obce Ladislava Šerá. Vstupné na akci je 50 korun.

Tradiční Štěpánskou vycházku zakončí turisté zpěvem koled

Vsetín, Oznice – Klub českých turistů Valašsko Vsetín pořádá v pondělí 26. prosince tradiční Štěpánskou vycházku se zpíváním koled. Letos se v restauraci Pepi v Oznici uskuteční její 41. ročník.

Štěpánská vycházka je určená nejen turistům, ale i široké veřejnosti. Nejsnadnější přístup do Oznice je vlakem s odjezdem v 8.20 hodin ze Vsetína, výstupní stanicí je Bystřička. „Dále je třeba putovat pěšky po silnici až do Oznice. Je to pětikilometrová procházka trvající kolem jedné a půl hodiny. Při vhodném počasí je možno zvolit i turisticky náročnější trasy," navrhují pořádající turisté.

Samotné zpívání koled se uskuteční v oznické restauraci Pepi od 10 do 13 hodin. Udílet se budou také pamětní listy a razítka do vandrbuchů a záznamníků IVV. Po ukončení zpívání koled je naplánován pěší pochod na železniční nádraží do Bystřičky.

Otužilci zvou na Balaton na tradiční Štěpánské koupání

Nový Hrozenkov – Oddíl otužilců Karolinští hřebci zve všechny odvážlivce a nadšence na tradiční Štěpánské plavání.

Do mrazivých vod valašského jezera Balaton v Novém Hrozenkově se mohou návštěvníci akce ponořit 26. prosince o půl druhé odpoledne.

Recesistická akce, kterou místní oddíl založil před sedmi lety je stále populárnější. V loni naskákalo do vody padesát otužilců. „Momentálně tady máme minus devět stupňů, led na Balatonu je a bude. Takže budeme vyřezávat otvor motorovou pilou. Zažijeme vždycky spoustu legrace. Vezměte plavky a přijďte si užít letošní Štěpánské plavání," pozval za Karolinské hřebce Dušan Divín.